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Бросили 4-месячного ребёнка в огонь – бывшая узница о содержании в лагере смерти «Озаричи»

28 июня 2024 17:39
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В преддверии 80–летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков чествуют ветеранов и тех, кто пережил ужасы войны. В Минской области проживает 759 узников концлагерей. Один из самых масштабных на территории Беларуси был лагерь смерти «Озаричи», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Где нацисты впервые применили биологическое оружие – сыпной тиф. Старики, женщины и дети в мучениях погибали под открытым небом. Среди тех, кому удалось выжить в тех нечеловеческих условиях – жительница Червеня Анна Згурская.

О воспоминаниях бывшей узницы – в материале Анны Куртасовой.

Бросили 4-месячного ребёнка в огонь – бывшая узница о содержании в лагере смерти «Озаричи»-1

Этот роковой звук немецких самолетов Анна Петровна Згурская помнит до сих пор. До дрожи... Когда началась война, ей было всего 5. Родом из Рогачева. Отец маленькой Ани ушел в партизанский отряд, где был подпольщиком. В первые годы оккупации он погиб.

Бросили 4-месячного ребёнка в огонь – бывшая узница о содержании в лагере смерти «Озаричи»-4

Анна Згурская, малолетняя узница лагеря смерти «Озаричи»:
Облава была на партизан, шли и его задержали. С ним был еще кто-то. Они заставили их выкопать себе ямы и расстреляли.

Бросили 4-месячного ребёнка в огонь – бывшая узница о содержании в лагере смерти «Озаричи»-7

В семье Анны Петровны было трое детей. Она старшая, еще брат и сестра. После смерти отца они переехали в деревню к бабушке. Однако беда не минула и там. Шел март 1944-го. Всех жителей вместе с детьми фашисты увезли из деревни и погрузили в товарные вагоны. Это был путь в концлагерь «Озаричи». На тот момент Анне Згурской исполнилось 8.

Бросили 4-месячного ребёнка в огонь – бывшая узница о содержании в лагере смерти «Озаричи»-10

Анна Згурская:
4 марта в три часа ночи наехало много машин, у них был список, кого забирать. Забрали маму, меня и братика, погрузили. И когда нас привезли в этот лагерь, нас выгрузили. Один немец подошел, что-то на немецком сказал и нам полицай перевел «идите и размещайтесь».

Бросили 4-месячного ребёнка в огонь – бывшая узница о содержании в лагере смерти «Озаричи»-13

Уже после войны Анна Згурская поступила в минский техникум. Вышла замуж, родились дети. Уже подрастают внуки и правнуки. О пережитых ужасах войны Анна Петровна помнит до сих пор. Своими воспоминаниями делится с молодым поколением. И всегда, находясь в центре города, никогда не проходит мимо мемориала погибшим воинам и партизанам. Память о великом подвиге и тех, кто шел к освобождению, хранится в ее сердце.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество

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