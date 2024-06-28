Бросили 4-месячного ребёнка в огонь – бывшая узница о содержании в лагере смерти «Озаричи»

В преддверии 80–летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков чествуют ветеранов и тех, кто пережил ужасы войны. В Минской области проживает 759 узников концлагерей. Один из самых масштабных на территории Беларуси был лагерь смерти «Озаричи», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Где нацисты впервые применили биологическое оружие – сыпной тиф. Старики, женщины и дети в мучениях погибали под открытым небом. Среди тех, кому удалось выжить в тех нечеловеческих условиях – жительница Червеня Анна Згурская. О воспоминаниях бывшей узницы – в материале Анны Куртасовой.

Этот роковой звук немецких самолетов Анна Петровна Згурская помнит до сих пор. До дрожи... Когда началась война, ей было всего 5. Родом из Рогачева. Отец маленькой Ани ушел в партизанский отряд, где был подпольщиком. В первые годы оккупации он погиб.

Анна Згурская, малолетняя узница лагеря смерти «Озаричи»:

Облава была на партизан, шли и его задержали. С ним был еще кто-то. Они заставили их выкопать себе ямы и расстреляли.

В семье Анны Петровны было трое детей. Она старшая, еще брат и сестра. После смерти отца они переехали в деревню к бабушке. Однако беда не минула и там. Шел март 1944-го. Всех жителей вместе с детьми фашисты увезли из деревни и погрузили в товарные вагоны. Это был путь в концлагерь «Озаричи». На тот момент Анне Згурской исполнилось 8.

Анна Згурская:

4 марта в три часа ночи наехало много машин, у них был список, кого забирать. Забрали маму, меня и братика, погрузили. И когда нас привезли в этот лагерь, нас выгрузили. Один немец подошел, что-то на немецком сказал и нам полицай перевел «идите и размещайтесь».