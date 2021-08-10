Вновь замечены случаи жестокого обращения с мигрантами на границе. Что об этом говорят в Госпогранкомитете?

Новости Беларуси. Белорусские пограничники за истекшие сутки вновь зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с иностранцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, их там оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Вот случай на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили на линию границы. Вскоре представители литовской погранслужбы, увидев наряд с белорусской стороны, выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Действия сопредельной стороны направлены исключительно на сокрытие фактов неправомерного и жестокого выдворения иностранцев, стремящихся в Евросоюз. При этом, сегодня ни одна международная организация, имеющая представительство на территории Республики Беларусь, не направляла своих специалистов для выяснения ситуации на белорусско-литовской границе. Это касается как правозащитных, так и гуманитарных организаций. С их стороны отсутствует инициатива по оказанию консультаций иностранным гражданам, стремящимся получить убежище в странах Европы, а также иной помощи в рамках выполнения своих обязательств.

Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовкой границе.