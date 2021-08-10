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Аграрии намолотили более 4 миллионов тонн зерна. Сколько осталось убрать?

10 августа 2021 08:32
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Новости Беларуси. Аграрии перешагнули рубеж в 4 миллиона 600 тысяч тонн намолоченного зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии намолотили более 4 миллионов тонн зерна. Сколько осталось убрать?-1

Приводим точные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) осталось убрать менее 35 %. Урожайность составляет 32 центнера с гектара. По валовому сбору Минская область по-прежнему держит первенство. Не сбавляют скорость брестские хлеборобы. Замыкает тройку лидеров Могилевская область, немного потеснив в рейтинге Гродненскую.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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