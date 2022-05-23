Может ли «Камволь» конкурировать с итальянцами? Вот что ответил его гендиректор
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Алена Сырова, СТВ:
«Камволь» же закупает наверняка какие-то красители?
Кирилл Казаков, СТВ:
Как говорится, высокие технологии высокими технологиями, а одеваться люди всегда будут.
Алена Сырова:
Тем более бренды-то поуходили, поэтому надо же замещать.
Максим Малащицкий, генеральный директор ОАО «Камволь»:
Некоторые бренды ушли. Это действительно так. Эта тенденция продолжается, то есть они не подсортировываются на текущий момент. Что касается импортозамещения, я бы здесь сказал, что мы пришли к тому, с чего начинали. Изначально предприятия (еще с 1955 года) начинали работать с отечественной сырьевой базой.
Кирилл Казаков:
В Советском Союзе, мне кажется, все было более-менее самодостаточным.
Максим Малащицкий:
Совершенно верно, но преимущественно сырьевая база для такого предприятия, как «Камволь», – это как раз таки Российская Федерация, регион Калмыкии, Ставропольский край, потому что основным сырьевым элементом является шерсть, которая преимущественно разводится в этой стране.
Кирилл Казаков:
Но мы сейчас можем, например, что покупали на Западе, получить из России или из стран ЕврАзЭС? Второй вопрос: ушли бренды, а мы туда можем войти? «Камволь» может войти на этот рынок и заместить хоть что-то?
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
«Камволь» сырье выпускает. Он не шьет.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, но в России достаточное количество фабрик, которым нужны и ткани.
Максим Малащицкий:
Изначально предприятие ОАО «Камволь» позиционировалось как изготовитель полуфабриката, то есть выпускали ткань. На текущий момент «Камволь» имеет полный цикл производства до полноценных капсульных коллекций.
Алена Сырова:
Краска у нас отечественная или вы закупаете?
Максим Малащицкий:
Нет, мы не закупаем. На текущий момент мы используем ресурсы своей химической промышленности. Это касается и красителей, и различных водо- и грязеотталкивающих пропиток. Сейчас «Камволь» реализует крупный проект в рамках текстиля. Мы получили первые образцы пряж из стопроцентной шерсти, аналогов которым нет вообще на просторах СНГ и ЕврАзЭС.
Кирилл Казаков:
То есть мы можем конкурировать с итальянскими тканями?
Максим Малащицкий:
Мы уже сделали продукт из этой пряжи. Не надо говорить, что это итальянский аналог. Это наш продукт, полученный из нашего сырья, по качеству не уступающий, а во многом превосходящий за счет компетенций наших.
Кирилл Казаков:
Но рынок – это прежде всего страны ЕврАзЭС, правильно? Либо эта так называемая дальняя дуга?
Максим Малащицкий:
Преимущественно это страны ЕврАзЭС.
Ирина Новикова, профессор экономических наук:
А в Европе занят рынок.
Георгий Гриц:
Почему? Турция для нас всегда открыта и по кожевенному сырью, и камвольному.
Кирилл Казаков:
Но волков бояться – в лес не ходить.
Максим Малащицкий:
Текстильный рынок очень непростой, потому что мы ткань воспринимаем как некое полотно. Но ткани по своим составам, по своим характеристикам разные, в том числе «Камволь» сейчас активно ведет модернизацию в части построения полноценной суконной цепочки производства, то есть мы будем получать и ткани верха, эти знаменитые шинельные драпы и так далее. Роты почетного караула что в Российской Федерации, что в Республике Беларусь, они все в нашем сукне.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
«Камволь» существует благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко.
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