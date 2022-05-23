Может ли «Камволь» конкурировать с итальянцами? Вот что ответил его гендиректор

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

«Камволь» же закупает наверняка какие-то красители? Кирилл Казаков, СТВ:

Как говорится, высокие технологии высокими технологиями, а одеваться люди всегда будут. Алена Сырова:

Тем более бренды-то поуходили, поэтому надо же замещать.

Максим Малащицкий, генеральный директор ОАО «Камволь»:

Некоторые бренды ушли. Это действительно так. Эта тенденция продолжается, то есть они не подсортировываются на текущий момент. Что касается импортозамещения, я бы здесь сказал, что мы пришли к тому, с чего начинали. Изначально предприятия (еще с 1955 года) начинали работать с отечественной сырьевой базой. Кирилл Казаков:

В Советском Союзе, мне кажется, все было более-менее самодостаточным. Максим Малащицкий:

Совершенно верно, но преимущественно сырьевая база для такого предприятия, как «Камволь», – это как раз таки Российская Федерация, регион Калмыкии, Ставропольский край, потому что основным сырьевым элементом является шерсть, которая преимущественно разводится в этой стране. Кирилл Казаков:

Но мы сейчас можем, например, что покупали на Западе, получить из России или из стран ЕврАзЭС? Второй вопрос: ушли бренды, а мы туда можем войти? «Камволь» может войти на этот рынок и заместить хоть что-то?

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

«Камволь» сырье выпускает. Он не шьет. Кирилл Казаков:

Я понимаю, но в России достаточное количество фабрик, которым нужны и ткани. Максим Малащицкий:

Изначально предприятие ОАО «Камволь» позиционировалось как изготовитель полуфабриката, то есть выпускали ткань. На текущий момент «Камволь» имеет полный цикл производства до полноценных капсульных коллекций. Алена Сырова:

Краска у нас отечественная или вы закупаете? Максим Малащицкий:

Нет, мы не закупаем. На текущий момент мы используем ресурсы своей химической промышленности. Это касается и красителей, и различных водо- и грязеотталкивающих пропиток. Сейчас «Камволь» реализует крупный проект в рамках текстиля. Мы получили первые образцы пряж из стопроцентной шерсти, аналогов которым нет вообще на просторах СНГ и ЕврАзЭС. Кирилл Казаков:

То есть мы можем конкурировать с итальянскими тканями?