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Может ли «Камволь» конкурировать с итальянцами? Вот что ответил его гендиректор

23 мая 2022 18:49
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Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
«Камволь» же закупает наверняка какие-то красители?  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Как говорится, высокие технологии высокими технологиями, а одеваться люди всегда будут.  

Алена Сырова:  
Тем более бренды-то поуходили, поэтому надо же замещать.  

Может ли «Камволь» конкурировать с итальянцами? Вот что ответил его гендиректор-1

Максим Малащицкий, генеральный директор ОАО «Камволь»:  
Некоторые бренды ушли. Это действительно так. Эта тенденция продолжается, то есть они не подсортировываются на текущий момент. Что касается импортозамещения, я бы здесь сказал, что мы пришли к тому, с чего начинали. Изначально предприятия (еще с 1955 года) начинали работать с отечественной сырьевой базой.  

Кирилл Казаков:  
В Советском Союзе, мне кажется, все было более-менее самодостаточным.  

Максим Малащицкий:  
Совершенно верно, но преимущественно сырьевая база для такого предприятия, как «Камволь», – это как раз таки Российская Федерация, регион Калмыкии, Ставропольский край, потому что основным сырьевым элементом является шерсть, которая преимущественно разводится в этой стране.  

Кирилл Казаков:  
Но мы сейчас можем, например, что покупали на Западе, получить из России или из стран ЕврАзЭС? Второй вопрос: ушли бренды, а мы туда можем войти? «Камволь» может войти на этот рынок и заместить хоть что-то?  

Может ли «Камволь» конкурировать с итальянцами? Вот что ответил его гендиректор-4

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:  
«Камволь» сырье выпускает. Он не шьет.  

Кирилл Казаков:  
Я понимаю, но в России достаточное количество фабрик, которым нужны и ткани.  

Максим Малащицкий:  
Изначально предприятие ОАО «Камволь» позиционировалось как изготовитель полуфабриката, то есть выпускали ткань. На текущий момент «Камволь» имеет полный цикл производства до полноценных капсульных коллекций.  

Алена Сырова:  
Краска у нас отечественная или вы закупаете?  

Максим Малащицкий:  
Нет, мы не закупаем. На текущий момент мы используем ресурсы своей химической промышленности. Это касается и красителей, и различных водо- и грязеотталкивающих пропиток. Сейчас «Камволь» реализует крупный проект в рамках текстиля. Мы получили первые образцы пряж из стопроцентной шерсти, аналогов которым нет вообще на просторах СНГ и ЕврАзЭС.  

Кирилл Казаков:  
То есть мы можем конкурировать с итальянскими тканями?  

Может ли «Камволь» конкурировать с итальянцами? Вот что ответил его гендиректор-7

Максим Малащицкий:  
Мы уже сделали продукт из этой пряжи. Не надо говорить, что это итальянский аналог. Это наш продукт, полученный из нашего сырья, по качеству не уступающий, а во многом превосходящий за счет компетенций наших.  

Кирилл Казаков:  
Но рынок – это прежде всего страны ЕврАзЭС, правильно? Либо эта так называемая дальняя дуга?  

Максим Малащицкий:  
Преимущественно это страны ЕврАзЭС.  

Ирина Новикова, профессор экономических наук:   
А в Европе занят рынок.  

Георгий Гриц:  
Почему? Турция для нас всегда открыта и по кожевенному сырью, и камвольному.  

Кирилл Казаков:  
Но волков бояться – в лес не ходить.  

Может ли «Камволь» конкурировать с итальянцами? Вот что ответил его гендиректор-10

Максим Малащицкий:  
Текстильный рынок очень непростой, потому что мы ткань воспринимаем как некое полотно. Но ткани по своим составам, по своим характеристикам разные, в том числе «Камволь» сейчас активно ведет модернизацию в части построения полноценной суконной цепочки производства, то есть мы будем получать и ткани верха, эти знаменитые шинельные драпы и так далее. Роты почетного караула что в Российской Федерации, что в Республике Беларусь, они все в нашем сукне.  

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:  
«Камволь» существует благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Максим Малащицкий # Кирилл Казаков # Ирина Новикова # Алена Сырова # Фотофакт

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