Лазаревич: мы отшиваем бренды в Европу, там покупают европейцы и думают, что это сделано Америке

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Кстати, к вопросу об инвестициях. Что касается Минска, как сейчас здесь складывается ситуация? Может, появляются какие-то новые инвестиционные проекты? На что делается упор? Или совсем такое мертвое время затишья?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нет, у нас не мертвое время. Столица живет полноценной жизнью, и есть новые инвесторы, есть инвесторы, с которыми мы работаем уже на протяжении какого-то периода времени. Поэтому мы не чувствуем сильного дисбаланса. Понятно, что мы не рассчитываем на какие-то крупные европейские бренды, которые к нам зайдут, но мы сейчас больше переориентируемся на инвестирование в наши предприятия, в том числе по импортозамещению, развиваем какие-то инвестиционные проекты уже совместно с нашим частным бизнесом, в том числе в Республике Беларусь.
Алена Сырова:
Можете какие-то примеры привести из того, что мы не слышали, не знаем?
Надежда Лазаревич:
Тот же проект с «Камволем», который мы уже обсуждали, он у всех на слуху.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но капсульная коллекция от «Камволя» – это сегодняшняя новость вечера.
Надежда Лазаревич:
Было открытие магазина на прошлой неделе.
Ирина Новикова, профессор экономических наук:
А где открыли?
Надежда Лазаревич:
Около «Камволя».
Кирилл Казаков:
Это очень хорошая новость.
Надежда Лазаревич:
Достойные костюмы.
Кирилл Казаков:
Костюмы славянских размеров бывают?
Надежда Лазаревич:
Да, есть. Инвестиции у нас и в строительной отрасли развиваются, инвестиции по торговым центрам, поэтому есть с чем работать столице, и такого дисбаланса, что все полностью остановилось, у нас ушли какие-то бренды, нет. Есть бренды, которые у нас на слуху (те же легкой промышленности), которые тихонечко, аккуратно присутствуют, они размещают заказы у наших производителей легкой промышленности, и мы отшиваем определенные бренды сейчас в Европу, и потом там покупают европейцы и думают, что это сделано в той же Америке.
Читайте также:
Кто был одним из первых конкурентов Беларуси? Ответ вас удивит
Ирина Новикова про США: у них 82% ВВП – высокие технологии. И они знают, что они за дорого будут их продавать
Гурский: «Экономическая политика, которая у нас реализовывалась последние 25 лет, является очень дальновидной»