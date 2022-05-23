Лазаревич: мы отшиваем бренды в Европу, там покупают европейцы и думают, что это сделано Америке

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Кстати, к вопросу об инвестициях. Что касается Минска, как сейчас здесь складывается ситуация? Может, появляются какие-то новые инвестиционные проекты? На что делается упор? Или совсем такое мертвое время затишья?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Нет, у нас не мертвое время. Столица живет полноценной жизнью, и есть новые инвесторы, есть инвесторы, с которыми мы работаем уже на протяжении какого-то периода времени. Поэтому мы не чувствуем сильного дисбаланса. Понятно, что мы не рассчитываем на какие-то крупные европейские бренды, которые к нам зайдут, но мы сейчас больше переориентируемся на инвестирование в наши предприятия, в том числе по импортозамещению, развиваем какие-то инвестиционные проекты уже совместно с нашим частным бизнесом, в том числе в Республике Беларусь.

Алена Сырова:

Можете какие-то примеры привести из того, что мы не слышали, не знаем?