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Лазаревич: мы отшиваем бренды в Европу, там покупают европейцы и думают, что это сделано Америке

23 мая 2022 18:46
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Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Кстати, к вопросу об инвестициях. Что касается Минска, как сейчас здесь складывается ситуация? Может, появляются какие-то новые инвестиционные проекты? На что делается упор? Или совсем такое мертвое время затишья?  

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Нет, у нас не мертвое время. Столица живет полноценной жизнью, и есть новые инвесторы, есть инвесторы, с которыми мы работаем уже на протяжении какого-то периода времени. Поэтому мы не чувствуем сильного дисбаланса. Понятно, что мы не рассчитываем на какие-то крупные европейские бренды, которые к нам зайдут, но мы сейчас больше переориентируемся на инвестирование в наши предприятия, в том числе по импортозамещению, развиваем какие-то инвестиционные проекты уже совместно с нашим частным бизнесом, в том числе в Республике Беларусь.  

Алена Сырова:  
Можете какие-то примеры привести из того, что мы не слышали, не знаем?  

Лазаревич: мы отшиваем бренды в Европу, там покупают европейцы и думают, что это сделано Америке-1

Надежда Лазаревич:  
Тот же проект с «Камволем», который мы уже обсуждали, он у всех на слуху.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Но капсульная коллекция от «Камволя» – это сегодняшняя новость вечера.  

Надежда Лазаревич:  
Было открытие магазина на прошлой неделе.  

Ирина Новикова, профессор экономических наук:  
А где открыли?  

Надежда Лазаревич:  
Около «Камволя».  

Кирилл Казаков:  
Это очень хорошая новость.  

Надежда Лазаревич:  
Достойные костюмы.  

Кирилл Казаков:  
Костюмы славянских размеров бывают?  

Надежда Лазаревич:  
Да, есть. Инвестиции у нас и в строительной отрасли развиваются, инвестиции по торговым центрам, поэтому есть с чем работать столице, и такого дисбаланса, что все полностью остановилось, у нас ушли какие-то бренды, нет. Есть бренды, которые у нас на слуху (те же легкой промышленности), которые тихонечко, аккуратно присутствуют, они размещают заказы у наших производителей легкой промышленности, и мы отшиваем определенные бренды сейчас в Европу, и потом там покупают европейцы и думают, что это сделано в той же Америке.  

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# Одежда # общество # Алена Сырова # Надежда Лазаревич # Кирилл Казаков # Ирина Новикова # Фотофакт

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