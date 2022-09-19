Гайдукевич: «Нам абсолютно плевать на мнение европейских политиков о том, что мы делаем у себя в стране»

Кирилл Казаков, СТВ: Президент, говоря об амнистии, говорит о прощении. Это нормальное отношение сильного лидера, коим является Александр Лукашенко. Но мы говорим о том, что они амнистию воспринимают как слабость. Ага, все понятно, мы сейчас выпустим политзаключенных, которых у нас нет, и начнем торговаться.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они думают, что мы амнистию делаем для Европы. Вот стоит депутат парламента, я еще раз говорю, неужели мы не понимаем, что геополитическая ситуация изменилась? Нам абсолютно плевать на мнение европейских политиков о том, что мы делаем у себя в стране. Мы делаем это для себя, понимая, что это белорусы. Мы делали амнистию каждый год. И Президент отличался большой добротой всегда. Это всегда прощалось, всегда так было. Я не удивлюсь, если спустя какое-то время кто-то выйдет, кого мы не ждем по амнистии. А что тут такого? Это наша страна, нам решать.

Слушайте меня, господа европейские дипломаты, мы больше никогда не спросим ваше мнение о выборах, о нашем референдуме. Это наше дело. Это не значит, что мы отказываемся сотрудничать. Но эти вещи больше спрашивать у вас никто не будет. Вы в 2020 году перешли черту. Вы открыто вмешались в нашу внутриполитическую ситуацию, хотели уничтожить страну. После этих событий мы это не простим. А сейчас они разве говорят что-то, когда боевиков готовят в Украине или Польше? Хоть что-то скажите. Прекратите готовить боевиков для терактов в Беларуси! Молчат. Это демократия. Терроризм для демократии. Куда мы катимся?

Читайте также:

«Onliner не написал ни слова». Почему крупное СМИ не освещало День народного единства?

«Иногда нужно быть злыми гражданами». Должны ли белорусы прощать преступников и беглых? Три мнения

Олег Гайдукевич о беглых: «Отсидишь и выйдешь. Это лучше, чем ходить по этой Польше и ползать на коленях и унижаться»