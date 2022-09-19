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Гайдукевич: «Нам абсолютно плевать на мнение европейских политиков о том, что мы делаем у себя в стране»

19 сентября 2022 17:44
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Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Президент, говоря об амнистии, говорит о прощении. Это нормальное отношение сильного лидера, коим является Александр Лукашенко. Но мы говорим о том, что они амнистию воспринимают как слабость. Ага, все понятно, мы сейчас выпустим политзаключенных, которых у нас нет, и начнем торговаться.  

Гайдукевич: «Нам абсолютно плевать на мнение европейских политиков о том, что мы делаем у себя в стране»-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Они думают, что мы амнистию делаем для Европы. Вот стоит депутат парламента, я еще раз говорю, неужели мы не понимаем, что геополитическая ситуация изменилась? Нам абсолютно плевать на мнение европейских политиков о том, что мы делаем у себя в стране. Мы делаем это для себя, понимая, что это белорусы. Мы делали амнистию каждый год. И Президент отличался большой добротой всегда. Это всегда прощалось, всегда так было. Я не удивлюсь, если спустя какое-то время кто-то выйдет, кого мы не ждем по амнистии. А что тут такого? Это наша страна, нам решать.  

Слушайте меня, господа европейские дипломаты, мы больше никогда не спросим ваше мнение о выборах, о нашем референдуме. Это наше дело. Это не значит, что мы отказываемся сотрудничать. Но эти вещи больше спрашивать у вас никто не будет. Вы в 2020 году перешли черту. Вы открыто вмешались в нашу внутриполитическую ситуацию, хотели уничтожить страну. После этих событий мы это не простим. А сейчас они разве говорят что-то, когда боевиков готовят в Украине или Польше? Хоть что-то скажите. Прекратите готовить боевиков для терактов в Беларуси! Молчат. Это демократия. Терроризм для демократии. Куда мы катимся?  

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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