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«Это абсолютно чуждые нам ценности». Спикеры ответили, почему «Дожинки» для нас важнее гей-парада

19 сентября 2022 17:59
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Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.  

Алена Сырова, СТВ:  
Понятно, что глобально принято наверху решение, а его реализация зависит от большого количества людей: от тех, кто работает на местах, от тех, кто исполняет то, что они вкладывают в реализацию этой задумки. Точно так же от региона к региону, от городка к городку. Сами местные власти принимают решение, как праздновать 17 сентября. Понятно, на уровне государства мы объявили праздник, мы в Минске собрали патриотичных людей на «Минск-Арене», мы провели шоу, мы его протранслировали по государственным телеканалам, и все, кто хотел посмотреть, посмотрели. Но как работает реализация на местах?  

«Это абсолютно чуждые нам ценности». Спикеры ответили, почему «Дожинки» для нас важнее гей-парада-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Каждый должен делать свое дело. Депутаты должны законы принимать, политические партии должны дискуссии устраивать в рамках Конституции и спорить, чтобы люди не на улице спорили, а политикой занимались в актовом зале или на выборах 2024 года. Идеолог должен не бумажки строчить, а думать о мероприятии, которое провести, чтобы весь район полыхал месяц. Директор завода должен продукцию продавать сквозь санкции, не ждать, когда приедет Президент и заставит его что-то делать, а ехать сейчас по всему миру и продавать. Если бы все будут делать. А если ты не будешь делать, возвращаемся к выступлению Президента 17 сентября, то страны не будет, и ты не сможешь ничего делать.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Наше единство начинается 18 сентября и заканчивается 16-го. Весь год – наше единство. А 17-го мы просто отчеты должны друг другу давать, что мы сделали. Если ты смотришь беглых, у них свои праздники и свои объединения. Я смотрю одно из интервью наших экстремистов, потому что по природе профессии так обязано. И вот у него спрашивают: «Вы за что: за «Дожинки» или за гей-парад?» Он говорит: «За гей-парад, это веселее». Логика! Объясните мне, на этом можно объединить нацию? Особенно людям, которые работают на земле.  

«Это абсолютно чуждые нам ценности». Спикеры ответили, почему «Дожинки» для нас важнее гей-парада-4

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
Гей-парады, про которые вы сказали, – это абсолютно чуждые нам ценности. Это разрушает умы людей. Эти гей-парады подкидывают и Европе, чтобы ее разрушить. У нас свои традиционные ценности. Наши ценности – земля, наш народ. Мы наш кусок земли никому не отдадим! Для нас важнее «Дожинки» в тысячу раз.  

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# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Олег Гайдукевич # Кирилл Казаков # Дмитрий Кудин # Фотофакт

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