«Начали выставлять Польшу несчастной и бедной». Что молодёжь думает о празднике 17 сентября?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Когда мы несколько программ назад говорили о 17 сентября, как праздновать молодой красный день календаря, о форматах, кто и что вкладывает, мы пришли к выводу, что старшее поколение, которое детально знает историю, которое знает, как жилось, будучи разделенными, оно основывается на историческом моменте. После недавних событий ко Дню народного единства добавляются другие смыслы. Молодежь вкладывает другие аспекты. Права я или нет, и как воспринимается этот праздник?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Сегодня уже нельзя игнорировать исторический аспект во всех наших праздниках. И 17 сентября – это безусловно тот праздник, который был нужен. Этот праздник был нужен по той причине, когда еще начались сносы советских памятников воинам-освободителям в Польше, осквернение братских могил. Когда мы начали видеть, как относятся к памяти воинов-освободителей, которые принесли освобождение Польше и всей Европе. Когда началась вся клевета, переписывание исторической памяти. Когда начали выставлять Польшу несчастной и бедной, как будто 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а уже 17 сентября Советский Союз напала на несчастную бедную Польшу. Но они игнорируют аспект, почему этот поход был нужен. Потому что белорусов ущемляли по национальному признаку, вероисповеданию, белорусский язык запрещали, школы запрещали, литературу. Белорусы стали рабочим классом. Это сейчас игнорируют. Молодежь должна это знать. Если мы не будем об этом говорить, то за границей западные кураторы, политики будут рассказывать, как на самом деле происходили те события. Молодежь все это понимает, молодежь чтит.
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