«Начали выставлять Польшу несчастной и бедной». Что молодёжь думает о празднике 17 сентября?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Когда мы несколько программ назад говорили о 17 сентября, как праздновать молодой красный день календаря, о форматах, кто и что вкладывает, мы пришли к выводу, что старшее поколение, которое детально знает историю, которое знает, как жилось, будучи разделенными, оно основывается на историческом моменте. После недавних событий ко Дню народного единства добавляются другие смыслы. Молодежь вкладывает другие аспекты. Права я или нет, и как воспринимается этот праздник?