Лазуткин: «Немцев лечат от симпатий к русским – вы сидите в холоде и без света из-за Путина»

Даже если эксперты переоценили масштабы трагедии, тотальная экономия в любом случае неизбежна. Правительство Германии уже опубликовало рекомендации по энергосбережению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они предполагают добровольное понижение температуры в домах на один градус, сокращение приема душа до трех минут и использование холодной воды, отказ от приготовления пищи в духовке, а также избавление от домашних животных. Самой энергоэффективной, по немецким подсчетам, является кошка, а вот все прочие будут потреблять для обогрева больше электроэнергии в год, чем холодильник, стиральная машина и телевизор вместе взятые. О том, почему самая богатая страна Европы идет на абсурдные меры и пытается экономить даже на кошках, расскажет Андрей Лазуткин в рубрике «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, СТВ:

У Льва Толстого был такой рассказ – «Сколько человеку земли надо». Барин предложил крепостному, мол, сколько гектар земли обежишь за день, все будет твоим. И крепостной так активно бегал от жадности, что к концу дня умер от разрыва сердца. Ну и мораль – человеку надо два квадратных метра, а больше, в общем-то, с собой не заберешь. С большим опозданием эта мысль дошла до просвещенной Европы. В 1970-е годы там появилась теория ограниченного потребления. Уровень жизни после войны резко вырос, стало понятно, что ресурсов на всех не хватит, а значит надо держать потребление на одной отметке и всем жить по-среднему.

Андрей Лазуткин:

Во-первых, мысль непопулярная. Ну как это, белые господа будут жить одинаково с неграми и китайцами. Во-вторых, в рыночной экономике так нельзя, надо постоянно создавать искусственный спрос на новые машины, телефоны, другие товары. Например, за счет рекламы и кредитов, если вы не страна третьего мира. А кредиты выдает тот, кто печатает мировую валюту. США кредитуют национальные банки, а те – коммерческие банки вашей страны, в которые вы пойдете за деньгами. То есть за доллары можно сначала купить любое сырье, а потом еще и продать свои товары туземцам в кредит. Но это схема на уровне государств для хозяев жизни, банков и промышленности. А чтобы обычные люди на Западе жили как будто лучше, туда импортировали дешевые товары из Китая, которые продавали ниже себестоимости, а внутри стран сбивали цены на услуги за счет дешевой рабочей силы, например, мигрантов. Дворником европеец не пойдет работать, а мигрант из Сирии – вполне. В итоге и улицы чистые, правда, не везде. И за стоимость ниже рыночной.

Андрей Лазуткин:

И вот наступил 2020 год, сначала пандемия, потом операция в Украине, а потом газовый кризис. И что сегодня мы видим в Европе? Весь этот кризис построен так, что бьет в первую очередь по Германии. Там сегодня проблемы и с мигрантами, и с топливом, и с продовольствием, а теперь уже и с работой. Потому что остановлены крупные предприятия. И даже Бундесвер планируют привлекать к охране правопорядка – боятся протеста на улице. Но в других странах ЕС, совсем не передовых, типа Испании, кризис гораздо слабее. И не потому, что там тепло, а потому что там простая экономика, построенная на сфере услуг, там нет промышленности, как в Германии, и им не надо столько газа. А безработица среди молодежи в Испании и до кризиса была около 60 %. То есть до 30 лет получить нормальную работу нереально – ее просто нет. Вы можете учиться, получать десять образований – вот вам гранты. Или пособие по безработице, его хватит на дешевую одежду из Китая, на мопед – если вы не знали, это самая ходовая техника в Италии и Испании, а вовсе не BMW и дорогие машины. И если у вас ничего нет, вы ничего и не потеряете. Говорят, вся еврозона в принципе живет за счет Германии, Франции и Нидерландов. И вот американцы с британцами бьют в центр, то есть построили внешнюю политику так, что все проблемы валятся на ФРГ.

Андрей Лазуткин:

А Россию при этом лишили главного возможного союзника в Европе. Можно, конечно, дружить и с бывшим соцлагерем, но это малые, зависимые, бедные страны. А у Германии есть технологии, им нужны российские газ и металл, но самое главное, прошлая война, а потом ГДР, Штази и Берлинская стена научили немцев воспринимать русских всерьез, где-то с уважением, а где-то со страхом. Для США это была проблема. И вот теперь немцев лечат от симпатий к русским – вы сидите в холоде и без света из-за Путина. Людей озлобляют. А ведь в этот раз Германию не бомбят союзники с самолетов. Немцы сами остановили производство в пандемию, сами напечатали деньги – и сделала это Меркель, Шольцу проблемы достались в наследство. Теперь к ним добавилась Украина, отключение «Северного потока», а чтобы было еще лучше, Турция по каким-то соображениям дала добро на конвой из 40 тысяч мигрантов из Сирии, которых выпустили из лагерей на границе. И теперь они пешком идут в Германию через Балканы. То есть России, конечно, будет сложно, но Германию просто уничтожат. И без всякой войны. Понимают ли это немцы? Конечно, да. Но, во-первых, у Штатов под контролем финансовая система Германии. Все деньги послевоенной ФРГ – это американские деньги, там банковскую систему построили с нуля. А во-вторых, Штаты имеют контроль над верхушкой германского общества. Вот чем был недавно занят Олаф Шольц? А он ходил на допрос.

Что знал Олаф Шольц? Вот уже несколько лет его имя звучит в связи с крупнейшим в истории Германии налоговым скандалом. Когда Шольц был мэром Гамбурга, он встречался с представителями банка Warburg. Город требовал от банка вернуть 47 миллионов евро. На эту сумму город компенсировал банку Warburg налоги, которые финансовое учреждение на самом деле не платило. После встречи тогдашнего мэра Шольца с руководством банка власти Гамбурга неожиданно отказались от своих требований. Сначала Шольц утверждал, что никаких встреч не было. Но теперь выяснилось обратное: теперь он говорит, что не помнит подробностей переговоров. При этом подчеркивает, что встреча с представителями банка никак не связана с последовавшим отказом города от требований.

Андрей Лазуткин:

Кто не понял, здесь все признаки коррупционного преступления. Город просто так не мог снять претензии к банку на 50 миллионов евро. Но надо ловить за руку, а если нет, то расследовать такое дело можно годами. И буквально месяц назад Шольца, уже канцлера, вызвали на допрос по старому делу. После этого у Германии нашлось и вооружение, которое якобы кончилось, и заявления по Украине пошли ровно по американской линии. То есть Шольцу дали понять, что с ним будет, и, думаю, на всех крупных политиков Германии есть компромат. А берется он из немецких спецслужб, которые не совсем немецкие. После войны их создавали под контролем ЦРУ. И они передают сведения американцам и ведут незаконные прослушки высших должностных лиц Германии. Самый крупный скандал был при Меркель, когда оказалось, что ее прослушивали на уровне личных телефонов.

Белый дом реагирует моментально и пытается успокоить Берлин. Джей Карни, пресс-секретарь Белого дома:

Президент США заверил Ангелу Меркель, что Вашингтон не прослушивает и не будет прослушивать разговоры канцлера. Но о том, имела ли место прослушка в прошлом, ни слова. Даже несмотря на запросы. Вместо этого повторное заверение того, что в США заново осмысляют деятельность спецслужб.

Андрей Лазуткин:

Но самое обидное, что это не какое-то ЦРУ сидело в Германии, а местная контрразведка передавала им информацию. То есть ваши спецслужбы не совсем ваши. И это страховка на случай сближения с Россией и вообще любых действий, которые не устраивают Штаты. И если Меркель как бывшая гэдээровская комсомолка такие вещи хорошо понимала, то Шольц, который делал карьеру в Западной Германии, был руководителем молодежной организации СДПГ, потом депутатом, критиковал НАТО и размещение американских «першингов». На всех этапах своей карьеры он наверняка был под прицелом американских специалистов. Уверен, они его хорошо знали еще по Западной Германии. И компромата на него гораздо больше, чем на Меркель.