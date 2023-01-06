Многодетным построили некачественное жильё в Соколе. С проблемой помог разобраться Президент

Новости Беларуси. Почему-то принято, что итоги нужно подводить в конце года. А мы решили наоборот. Первая программа нового 2023-го станет для нас своеобразной точкой отсчета добрых дел, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Сергей Шуманский, ведущий:

О тотальном разгильдяйстве, но уже в строительной сфере мы не раз рассказывали в нашей программе. Затягивание сроков сдачи объектов, некачественные строительство и ремонт – эта сфера всегда была проблемной. А когда за дело берутся еще и нечистые на руку застройщики, то и вовсе караул. Однако строительные предприятия, частные и государственные организации не должны решать свои проблемы за счет населения. Об этом в очередной раз напомнил глава государства на первом в 2023 году совещании по проблемам строительной отрасли. А проблемы действительно есть.

О коттеджном поселке для многодетных в Соколе уже, наверное, слышала вся столица, да что там – страна. Наша программа готовила целую серию репортажей. Микрорайон впервые попал под прицелы телекамер в августе 2022-го, когда туда по поручению Президента прибыла Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики, уполномоченный по Минску. А дело было вот в чем. Больше полусотни двухэтажных таунхаусов, построенных для многодетных семей, стали разваливаться на глазах буквально после двух месяцев эксплуатации. От фундамента до крыши, от гидроизоляции до проводки – количество строительных огрехов зашкаливало. Как и нервы собственников.

То, что сейчас заклеено аккуратно, вот это все было в черной плесени. Здесь, здесь все было в плесени. Вот эта стена тоже вся была покрыта плесенью.

Елена Заболоцкая, жительница микрорайона Сокол:

На этапе строительства фундамента мы видели его неровным. Но это все быстренько пряталось, пряталось. И все будто хорошо. Строители, которые выполняли отделку, – в определенный момент попросили их уйти. Отделку в доме мы сделали сами.

Анна Мельникова, жительница микрорайона Сокол:

Из-под полов дуло, окна, много недоделок. Все было сделано абы-ляпы. Жить в таких условиях, когда платишь кредит, хотелось бы жить в том, за что ты платишь. Кредит был, все было, мы еще не заселились, а банк не давал отсрочку на платежи. Когда сил бороться с тотальным разгильдяйством строителей не осталось, обитатели квартала написали Президенту. Александр Лукашенко отреагировал мгновенно, чтобы как можно скорее микрорайон Сокол оправдал свое гордое название – в поселок были брошены силы чуть ли не всех столичных строителей.