Многодетным построили некачественное жильё в Соколе. С проблемой помог разобраться Президент
Новости Беларуси. Почему-то принято, что итоги нужно подводить в конце года. А мы решили наоборот. Первая программа нового 2023-го станет для нас своеобразной точкой отсчета добрых дел, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
О тотальном разгильдяйстве, но уже в строительной сфере мы не раз рассказывали в нашей программе. Затягивание сроков сдачи объектов, некачественные строительство и ремонт – эта сфера всегда была проблемной. А когда за дело берутся еще и нечистые на руку застройщики, то и вовсе караул. Однако строительные предприятия, частные и государственные организации не должны решать свои проблемы за счет населения. Об этом в очередной раз напомнил глава государства на первом в 2023 году совещании по проблемам строительной отрасли. А проблемы действительно есть.
О коттеджном поселке для многодетных в Соколе уже, наверное, слышала вся столица, да что там – страна. Наша программа готовила целую серию репортажей. Микрорайон впервые попал под прицелы телекамер в августе 2022-го, когда туда по поручению Президента прибыла Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики, уполномоченный по Минску. А дело было вот в чем. Больше полусотни двухэтажных таунхаусов, построенных для многодетных семей, стали разваливаться на глазах буквально после двух месяцев эксплуатации. От фундамента до крыши, от гидроизоляции до проводки – количество строительных огрехов зашкаливало. Как и нервы собственников.
То, что сейчас заклеено аккуратно, вот это все было в черной плесени. Здесь, здесь все было в плесени. Вот эта стена тоже вся была покрыта плесенью.
Елена Заболоцкая, жительница микрорайона Сокол:
На этапе строительства фундамента мы видели его неровным. Но это все быстренько пряталось, пряталось. И все будто хорошо. Строители, которые выполняли отделку, – в определенный момент попросили их уйти. Отделку в доме мы сделали сами.
Анна Мельникова, жительница микрорайона Сокол:
Из-под полов дуло, окна, много недоделок. Все было сделано абы-ляпы. Жить в таких условиях, когда платишь кредит, хотелось бы жить в том, за что ты платишь. Кредит был, все было, мы еще не заселились, а банк не давал отсрочку на платежи.
Когда сил бороться с тотальным разгильдяйством строителей не осталось, обитатели квартала написали Президенту. Александр Лукашенко отреагировал мгновенно, чтобы как можно скорее микрорайон Сокол оправдал свое гордое название – в поселок были брошены силы чуть ли не всех столичных строителей.
Николай Орлов, житель микрорайона Сокол:
Наверное, пока Александр Григорьевич вместе с приближенными лицами за вопрос не возьмутся, в нашей стране ничего не сдвинется с места.
Бригады рабочих старательно исправляли недочеты застройщика. Большинство недоделок были ликвидированы. Большинство, но не все. К такому выводу пришла Наталья Кочанова, которая посетила микрорайон во второй раз уже в октябре 2022 года.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я, честно говоря, ехала сюда с надеждой, что здесь сделано уже все. На самом деле, конечно, здесь еще многое не сделано. И мы разберемся с должностными лицами, которые не выполнили поставленные перед ними задачи. Причем разберемся самым серьезным образом.
Строительная эпопея вокруг квартала для многодетных продолжается и сейчас. К тому же правоохранительные органы дают безалаберности юридическую оценку. Генеральная прокуратура уже возбудила уголовное дело. Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях социальной безответственности.
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