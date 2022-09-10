Многодетная мама рассказала, как справляться с 8 детьми и при этом жить очень легко и счастливо
Ольга Шерснева, СТВ:
У нас очередные гости – это многодетная семья, восемь детей.
Александр Меженный, СТВ:
Представляйте нам наших дорогих марафонцев.
Анастасия Юнгина, многодетная мама:
Галина, Анюта, Марина, маленькая Оля, Иван, Эдуард. И самый старший Кирилл, самый младший Григорий.
Ольга Шерснева:
Как вы справляетесь в восьмерыми?
Анастасия Юнгина:
С божьей помощью, тут все равно все успеть невозможно. Но, конечно, много работы очень. И днем, и ночью. Но восполняешь силы тем общением и той любовью, которую ты получаешь в семье.
Александр Меженный:
Ребята, мы вас поздравляем с днем рождения нашего удивительного города. Вам Минск нравится?
Анна и Марина:
Да.
Александр Меженный:
А какое самое любимое место в Минске?
Эдуард:
Национальная библиотека.
Александр Меженный:
Потому что там красиво или потому что там много книжек?
Эдуард:
Много книг, большая.
Александр Меженный:
А что за инструмент у тебя в руках?
Эдуард:
Балалайка.
Анастасия Юнгина:
Мы буквально две недели назад были в Санкт-Петербурге на неделе «Русское чудо», посвященной именно балалайке, представляли Минск. Именно в лице Эдика и еще нескольких учеников нашей музыкальной школы. Там, в Санкт-Петербурге, выступали на одной сцене с «Терем-квартетом», общались, и вот Эдик был одним из участников.
Александр Меженный:
А почему балалайка?
Эдуард:
Мне понравилось ее звучание, мне много предлагали.
Александр Меженный:
Что-нибудь нам сыграешь?
Ольга Шерснева:
Подарок на день рождения Минска.
Эдуард:
Я могу сыграть частушечные наигрыши.
Ольга Шерснева:
Прекрасно.
Смотрите в видеоматериале.
Александр Меженный:
Какие еще инструменты в семье в ходу?
Анастасия Юнгина:
Баян, цимбалы, фортепиано. Двое старших у нас играют на баяне, две девчонки наши играют на цимбалах. А младшие еще не определились.
Ольга Шерснева:
Целый ансамбль.
Анастасия Юнгина:
Галя на балалайке первый год, она только начинает. Заказали для нее специально маленькую балалаечку. В Питере сейчас делают, скоро приедет к нам.
Ольга Шерснева:
В чем секрет успешной счастливой жизни?
Анастасия Юнгина:
Семья – это прежде всего муж, жена. Я замужем, за мужем, поэтому мне очень легко.
Александр Меженный:
Где муж, кстати?
Анастасия Юнгина:
Муж трудится, чтобы такую семью содержать, нужно трудиться. Днем и ночью тоже. Он врач, у него очень ответственная работа. В нерабочее время он все равно постоянно при деле. У него золотые руки, он мастер, делает все. И мне помогает. Поэтому мне очень легко в этом плане. Главное – не тратить время и силы на ссоры, тогда все хорошо.
Ольга Шерснева:
А есть какие-то семейные традиции День города отмечать?
Анастасия Юнгина:
Город Минск нам очень дорог, потому что у нас очень много связано с этим городом, наша история, семейная история, она очень богатая, тоже прошла в Минске. Наша традиция основная – когда мы собираемся все вместе. Сейчас, если собираются все наши родные, нам не хватает квартиры. Это больше 20 человек.
Ольга Шерснева:
Это сколько столов надо составлять вместе?
Анастасия Юнгина:
Больше трех. Поэтому традиция собираться, видеться, общаться есть.
Александр Меженный:
Ребята, любите город Минск? Давайте громко-громко прямо туда, в камеру, закричим: город Минск, мы тебя любим. Готовы?
Город Минск, мы тебя любим!
Александр Меженный:
Маму без подарка не отпустим.