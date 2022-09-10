Многодетная мама рассказала, как справляться с 8 детьми и при этом жить очень легко и счастливо

Ольга Шерснева, СТВ:

У нас очередные гости – это многодетная семья, восемь детей. Александр Меженный, СТВ:

Представляйте нам наших дорогих марафонцев. Анастасия Юнгина, многодетная мама:

Галина, Анюта, Марина, маленькая Оля, Иван, Эдуард. И самый старший Кирилл, самый младший Григорий. Ольга Шерснева:

Как вы справляетесь в восьмерыми?

Анастасия Юнгина:

С божьей помощью, тут все равно все успеть невозможно. Но, конечно, много работы очень. И днем, и ночью. Но восполняешь силы тем общением и той любовью, которую ты получаешь в семье. Александр Меженный:

Ребята, мы вас поздравляем с днем рождения нашего удивительного города. Вам Минск нравится? Анна и Марина:

Да. Александр Меженный:

А какое самое любимое место в Минске?

Эдуард:

Национальная библиотека. Александр Меженный:

Потому что там красиво или потому что там много книжек? Эдуард:

Много книг, большая. Александр Меженный:

А что за инструмент у тебя в руках? Эдуард:

Балалайка.

Анастасия Юнгина:

Мы буквально две недели назад были в Санкт-Петербурге на неделе «Русское чудо», посвященной именно балалайке, представляли Минск. Именно в лице Эдика и еще нескольких учеников нашей музыкальной школы. Там, в Санкт-Петербурге, выступали на одной сцене с «Терем-квартетом», общались, и вот Эдик был одним из участников. Александр Меженный:

А почему балалайка? Эдуард:

Мне понравилось ее звучание, мне много предлагали. Александр Меженный:

Что-нибудь нам сыграешь? Ольга Шерснева:

Подарок на день рождения Минска.

Эдуард:

Я могу сыграть частушечные наигрыши. Ольга Шерснева:

Прекрасно. Смотрите в видеоматериале. Александр Меженный:

Какие еще инструменты в семье в ходу? Анастасия Юнгина:

Баян, цимбалы, фортепиано. Двое старших у нас играют на баяне, две девчонки наши играют на цимбалах. А младшие еще не определились.

Ольга Шерснева:

Целый ансамбль. Анастасия Юнгина:

Галя на балалайке первый год, она только начинает. Заказали для нее специально маленькую балалаечку. В Питере сейчас делают, скоро приедет к нам. Ольга Шерснева:

В чем секрет успешной счастливой жизни? Анастасия Юнгина:

Семья – это прежде всего муж, жена. Я замужем, за мужем, поэтому мне очень легко. Александр Меженный:

Где муж, кстати?

Анастасия Юнгина:

Муж трудится, чтобы такую семью содержать, нужно трудиться. Днем и ночью тоже. Он врач, у него очень ответственная работа. В нерабочее время он все равно постоянно при деле. У него золотые руки, он мастер, делает все. И мне помогает. Поэтому мне очень легко в этом плане. Главное – не тратить время и силы на ссоры, тогда все хорошо. Ольга Шерснева:

А есть какие-то семейные традиции День города отмечать? Анастасия Юнгина:

Город Минск нам очень дорог, потому что у нас очень много связано с этим городом, наша история, семейная история, она очень богатая, тоже прошла в Минске. Наша традиция основная – когда мы собираемся все вместе. Сейчас, если собираются все наши родные, нам не хватает квартиры. Это больше 20 человек.

Ольга Шерснева:

Это сколько столов надо составлять вместе? Анастасия Юнгина:

Больше трех. Поэтому традиция собираться, видеться, общаться есть. Александр Меженный:

Ребята, любите город Минск? Давайте громко-громко прямо туда, в камеру, закричим: город Минск, мы тебя любим. Готовы?