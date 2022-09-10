Что Ядвига Поплавская больше всего ценит в Минске? Рассказала она сама

Новости Беларуси. Минск в разные эпохи застала легенда, действительно музыкальная дива, народная артистка Беларуси – Ядвига Константиновна Поплавская.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

С праздником, с днем рождения, любимый город! Александр Меженный, корреспондент:

Наш марафон – замечательное изобретение. Я благодарен нашему телеканалу за то, что есть возможность встречать таких дорогих гостей. Я несказанно рад видеть вас сегодня у нас в студии. И, конечно же, вопрос номер один: как настроение? Как праздник? Как город в этот день? «Самое главное, чтобы сохранилась душа города» Ядвига Поплавская:

Ну, как у всех. В общем-то, обычно в этот день вспоминается, прежде всего, детство. Потому что Минск за это время преобразился. Но все равно что бы нового ни появлялось, какая бы картинка… Посмотрите, как шикарно, красиво. Какой бы картинка чудесной ни была, но самое главное, чтобы сохранилась душа города. А душа – это люди. А люди – это те, которые окружали и в детстве, и в студенческие годы, и в школе. Кстати, вот здесь недалеко я, когда проезжала на машине, ехала сюда, там наши двухэтажки. Возле Оперного театра. Александр Меженный:

Да. Там прошло детство Александра Тихановича. Ядвига Поплавская:

И Сашино детство прошло, и не только детство. Здесь Суворовское училище, которое он заканчивал. А что касается меня, чуть-чуть там дальше у нас был такой двор, не представляете. Вообще, на то время, как и наш двор, наш двор был обнесен забором, в нем было пять вот таких двухэтажек. И каждой ночью, на ночь, вечером подходил сторож, ворота такие крепкие были, замок мощный на воротах. И он так ключом закрывал.

Александр Меженный:

Главный человек во дворе. «Город может цениться только благодаря людям, которые здесь живут» Ядвига Поплавская:

Ну, конечно, а утром открывал. И поэтому ощущение семьи было, понимаете? Вот эти пять домов, где-то 40 семей. Это, в основном, артисты, актеры театра русского, Купаловского, артисты балета, Оперного театра. Музыканты, которые тоже в Оперном театре, в нашей музыкальной школе педагоги работают. И, в общем, это был такой двор творческой интеллигенции. И поэтому все там было завязано на звуках музыки. Из каждого окна то фо-но, то скрипка, то кларнет, то еще что-то, то распевание. Там были певцы хора Ширмы, народного хора. Поэтому, проезжая мимо, конечно, такой теплотой… И вспоминаешь, прежде всего, людей. Поэтому для меня Минск – это, конечно же, мой дом. Моя семья, мои друзья, мои соседи, мой дом родной – это и есть Минск. Я ему так благодарна. Благодарна, прежде всего, всем людям, которые прошли через мое детство и не только детство. И в будущем – и школа, и студенчество, повторюсь. И так далее, и так далее. Потому что город может цениться только благодаря людям, которые здесь живут. Которые создали всю эту красоту. И каждый человек внес частичку своего. Своего творчества, своего тепла, своего света. И поэтому низкий поклон всем, кто уже много-много веков делает наш город и другие города вот такими прекрасными, чистыми. Кстати, тоже проезжала… Все время вспоминаются мне поливашки. Они практически каждый, наверное, день летом поливали. Если зимой грузовики, которые убирал снег… Александр Меженный:

А здесь поливали цветы и деревья. Ядвига Поплавская:

Нет, асфальт. Александр Меженный:

Асфальт, да.

Ядвига Поплавская:

Смывали всю эту пыль, всю эту грязь. И уже позже мне попались стихи Светланы Федоринчик, она преподаватель. Здесь у нас музыкальная наша школа. Но она сама прекрасная поэтесса. Я, когда увидела… Назывался «Мойщики асфальта». Я, кстати, написала песню на эти стихи. Там все очень красиво, как эти машины, там окурки, бумаги, еще что-то – все это смывается. Грязь смывается водой. И вдруг, только не смыты обиды и горести, зависть и злоба, ревность, обман, отчаянье. Вот эти вещи только не смыты водой. И потом: «Вот бы по улицам, вот бы по улицам сонного города каждое утро в 05:28 в каждую душу»… Там смысл в том, что каждому человеку в каждую душу добраться спешили мойщики нашей души. Александр Меженный:

Мне кажется, что в каждую душу можно добраться хорошей песней. Ядвига Поплавская:

Это да. Александр Меженный:

А вы на самом деле столько песен подарили нашей стране. У вас есть любимые песни про Минск? «Там нет большой, высокой поэзии. А там есть чувства» Ядвига Поплавская:

Да они все любимые. Мы с Сашей пели, естественно, Игоря Михайловича нашего Лученка. Но это уже гимн. Песни другие, их много о Минске. Но мне очень нравится знаете какая? Гена Стариков, наш гитарист из «Верасоў», где-то, наверное, в 1990-х годах подарил нам песню «Город мой». Она такая, как бы вам сказать… Вот бывает искреннее, настоящее. Потому что там нет большой, высокой поэзии. А там есть чувства. Человеческие. И вот сколько я ни слушаю, кстати, она сегодня тоже звучала, большое спасибо. И в память о Гене. Потому что надо вспоминать тех, кто песней и музыкой, каким-то своим трудом сделал нашу жизнь такой славной.