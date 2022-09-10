Разрешилась одна из главных интриг года. Что объединяет «Минчан года» и за какие заслуги можно получить это звание?

Новости Беларуси. В День города принято чествовать лучших из лучших. Один из самых ожидаемых моментов – во Дворце культуры столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там награждают лауреатов премии «Минчанин года». Что объединяет заслуженных людей, узнавала наш корреспондент Оксана Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сегодня разрешилась одна из главных интриг года в столице. И этот праздничный вечер 13 горожан встречают уже в статусе «Минчанин года». Звание ответственное, обязывает быть примером. Счастливчиков пришли поздравить более 500 человек. Именно такое количество людей вмещает Дворец культуры в Лошице.

Всего за право почетно зваться минчанином года соревновались свыше 100 претендентов. Этой традиции уже более 10 лет, около 150 дипломантов. Как признаются те, кто получил пальму первенства, это не только их личная награда, но и каждого из нас, кто помогает делать Минск еще лучше и краше. Послушаем, что говорят сами виновники торжества.

Вера Прокопчик, минчанин года:

Я занимаюсь цветами с 1976 года – благоустройством возле подъезда и везде. Растет у меня 31 роза, растут у меня пионы, наименований где-то 28 цветов разных. Люди идут и иногда говорят: «Лучше, чем в ботаническом саду». За это меня и выдвинули.

Эльмира Шерметова, минчанин года:

Безусловно, это очень приятно и в то же время очень ответственно. Потому что за этим гордым званием «Минчанин года» стоит кропотливая работа всего нашего коллектива. Коллектива не бездушных, не равнодушных людей. Каждый день отдают свою любовь, свое сердце людям, которые нуждаются в этом.

Оксана Семашко:

Кроме того, сегодня почетное звание присвоили нашей двукратной олимпийской чемпионке Екатерине Карстен. Тот самый случай, когда можно равняться на легенду. Таким людям наш телеканал в эти праздничные дни посвятил не один эфир. За два десятка лет «Столичное телевидение» познакомило минчан друг с другом, особенно с теми, чьих достижений за кропотливой работой не видела широкая публика.

Екатерина Карстен, почетный гражданин Минска:

Мне очень приятно именно сейчас получать эту награду, когда я закончила карьеру. Меня помнят. Много всего было. Сердце все равно стучит – волнительно.

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:

Отличная, прекрасная традиция. Вы видите, какой Минск замечательный, прекрасный город. Он растет, строится, у нас прекрасные широкие проспекты, прекрасные учреждения здравоохранения, социальной сферы. И за всем этим стоят люди. Люди, которые своим трудом качественно ежедневно делают свою работу. И этим людям сегодня мы будем говорить спасибо. Мы их выбрали, и я очень рад, что у нас сегодня есть такая возможность – поблагодарить минчан, которые внесли колоссальный вклад в развитие нашей прекрасной столицы.