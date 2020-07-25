«Много любви, много заботы, много внимания». Кто получил награду «Женщина года 2019»?

Новости Беларуси. 25 июля в Минске названы имена тех, кто будет носить гордый титул «Женщина года – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Республики. Ежегодный конкурс проводит Белорусский союз женщин. Его лауреаты – те представительницы прекрасного пола, кто, по мнению жюри, достиг наибольших успехов в своем деле. Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»? Анастасия Ярощик-Корниенко присоединилась к поздравлениям и не упустила возможности получить мастер класс от лучших из лучших.

Церемония награждения победителей конкурса «Женщина года – 2019». «Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок Самые привлекательные и обаятельные сегодня на время оставили домашние заботы, но даже в свой звездный час мысли о любимом деле.

А как там на ферме дела? Как буренки, скучают?

Муха, Зорька, Звездочка, Стрекоза – каждую из своих подопечных Мария Янулевич знает по кличкам. А ведь буренок в СПК 60. Оператор машинного доения уверена: любовь к животным – залог хорошего надоя.

Мария Янулевич, оператор машинного доения СПК им. Деньщикова, победительница конкурса «Женщина года – 2019»:

С малых лет была помощницей на ферме – мама здесь моя работала. Поэтому мне эта работа знакома с детства. И вот, когда мама ушла на пенсию, я ее заменила. И уже 25 лет я работаю оператором машинного доения на этой ферме и на том же месте, где когда-то работала моя мама.

Мария Янулевич сегодня среди 38 победительниц престижного женского соревнования. Они обошли две с половиной сотни соперниц, позади районный и областной этапы. Еще мгновение, и заветная статуэтка – «Васильковая жар-птица» – в руках. Но только не сегодня.

В зале те, кто еще несколько месяцев назад стал на защиту от коронавируса – медики. Руководители больниц, медсестры – в их адрес в первую очередь звучат слова благодарности за самоотверженный труд. Елена Грицкевич: «Мы понимаем, что мы делаем свою работу» Победителей в номинации «Успешный руководитель» точно узнаешь из тысячи. Их бизнес-проекты заставляют регионы цвести по-новому, а коллективы – работать успешнее.

Эстафету подхватила номинация «Материнская слава». Мать восьмерых детей: точно знала, что у меня будут мальчик и девочка. А теперь счастье умножилось на четыре На сцене мамы чемпионов. Рядом те, кто воспитывает восемь и даже десять детей.

Это большой труд на самом деле: много любви, много заботы, много внимания. Но спасибо нашей стране, что у нас есть столько возможностей. Поэтому это возможно.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

По поручению главы государства та идея семейного капитала, которая была апробирована в 2014-2019 годах – только за эти четыре года прирост третьих и последующих детей вырос на 140 %. Глава государства принял и мы пролонгируем этот семейный капитал еще на очередные пять лет. Такое поручение было дано со стороны Президента правительству, и второй год активно работаем над тем, чтобы полностью ликвидировать очередь для многодетных семей.

Новая номинация – «Лидер Белорусского союза женщин». Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню А это на сцене уже гордо принимают поздравления «Хозяйки села».

Наталья Селех, победитель конкурса «Женщина года – 2019»:

Наша аграсядзіба працуе ужо 12 гадоў. Мы прапануем дзецям, дарослым пазнаёміцца з жыццём вёскі, знаёмім іх з хатнімі жывёламі. Самае галоўнае – расказваем і паказываем, як жывуць і працуюць пчолы. Победителей в номинации «Духовность и культура» зал и вовсе встречал стоя.

Валентина Чудаева, ветеран Великой Отечественной войны:

На днях мне исполняется 96. Вошла я в Минск – мне шел 19-й годик, освобождала Минск. Видела Минск разрушенным, и видела непокоренный белорусский народ, среди них дети и подростки. А сегодня подросло поколение, не знавшее, что такое война. Да я и хочу, чтобы вы никогда не знали.