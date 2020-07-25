«Много любви, много заботы, много внимания». Кто получил награду «Женщина года 2019»?

Новости Беларуси. 25 июля в Минске названы имена тех, кто будет носить гордый титул «Женщина года – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 июля в Минске названы имена тех, кто будет носить гордый титул «Женщина года – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Республики. Ежегодный конкурс проводит Белорусский союз женщин. Его лауреаты – те представительницы прекрасного пола, кто, по мнению жюри, достиг наибольших успехов в своем деле.
Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?
Анастасия Ярощик-Корниенко присоединилась к поздравлениям и не упустила возможности получить мастер класс от лучших из лучших.
Церемония награждения победителей конкурса «Женщина года – 2019».
«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок
Самые привлекательные и обаятельные сегодня на время оставили домашние заботы, но даже в свой звездный час мысли о любимом деле.
А как там на ферме дела? Как буренки, скучают?
Муха, Зорька, Звездочка, Стрекоза – каждую из своих подопечных Мария Янулевич знает по кличкам. А ведь буренок в СПК 60. Оператор машинного доения уверена: любовь к животным – залог хорошего надоя.
Мария Янулевич, оператор машинного доения СПК им. Деньщикова, победительница конкурса «Женщина года – 2019»:
С малых лет была помощницей на ферме – мама здесь моя работала. Поэтому мне эта работа знакома с детства. И вот, когда мама ушла на пенсию, я ее заменила. И уже 25 лет я работаю оператором машинного доения на этой ферме и на том же месте, где когда-то работала моя мама.
Мария Янулевич сегодня среди 38 победительниц престижного женского соревнования. Они обошли две с половиной сотни соперниц, позади районный и областной этапы. Еще мгновение, и заветная статуэтка – «Васильковая жар-птица» – в руках. Но только не сегодня.
В зале те, кто еще несколько месяцев назад стал на защиту от коронавируса – медики. Руководители больниц, медсестры – в их адрес в первую очередь звучат слова благодарности за самоотверженный труд.
Елена Грицкевич: «Мы понимаем, что мы делаем свою работу»
Победителей в номинации «Успешный руководитель» точно узнаешь из тысячи. Их бизнес-проекты заставляют регионы цвести по-новому, а коллективы – работать успешнее.
Эстафету подхватила номинация «Материнская слава».
Мать восьмерых детей: точно знала, что у меня будут мальчик и девочка. А теперь счастье умножилось на четыре
На сцене мамы чемпионов. Рядом те, кто воспитывает восемь и даже десять детей.
Это большой труд на самом деле: много любви, много заботы, много внимания. Но спасибо нашей стране, что у нас есть столько возможностей. Поэтому это возможно.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
По поручению главы государства та идея семейного капитала, которая была апробирована в 2014-2019 годах – только за эти четыре года прирост третьих и последующих детей вырос на 140 %. Глава государства принял и мы пролонгируем этот семейный капитал еще на очередные пять лет.
Такое поручение было дано со стороны Президента правительству, и второй год активно работаем над тем, чтобы полностью ликвидировать очередь для многодетных семей.
Новая номинация – «Лидер Белорусского союза женщин».
Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню
А это на сцене уже гордо принимают поздравления «Хозяйки села».
Наталья Селех, победитель конкурса «Женщина года – 2019»:
Наша аграсядзіба працуе ужо 12 гадоў. Мы прапануем дзецям, дарослым пазнаёміцца з жыццём вёскі, знаёмім іх з хатнімі жывёламі. Самае галоўнае – расказваем і паказываем, як жывуць і працуюць пчолы.
Победителей в номинации «Духовность и культура» зал и вовсе встречал стоя.
Валентина Чудаева, ветеран Великой Отечественной войны:
На днях мне исполняется 96. Вошла я в Минск – мне шел 19-й годик, освобождала Минск. Видела Минск разрушенным, и видела непокоренный белорусский народ, среди них дети и подростки. А сегодня подросло поколение, не знавшее, что такое война. Да я и хочу, чтобы вы никогда не знали.
Они разные – бизнесвумен, фермеры, юристы, актрисы, медики, пекари, воспитатели и просто мамы. Но есть то, что их бесспорно объединяет: любовь к семье, профессии и родине, которую их труд каждый день делает еще краше. Вот он, секрет «Женщины года» Беларуси.