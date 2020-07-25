В Минске назвали имена победителей конкурса «Женщина года 2019»

Новости Беларуси. Самая теплая, нежная и красивая церемония прошла 25 июля во Дворце Республики. В Минске назвали имена белорусок, удостоенных звания сЖенщина года – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самая теплая, нежная и красивая церемония прошла 25 июля во Дворце Республики. В Минске назвали имена белорусок, удостоенных звания сЖенщина года – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 12-й по счету конкурс. Ежегодно его проводит Белорусский союз женщин, чтобы поощрить тех, кто достиг наибольших успехов в своем деле. Их выбирали в городах и областях.
Почти 250 претендентов. И только 38 получили заветные статуэтки – «Васильковую жар-птицу».
Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?
Победители названы в пяти номинациях. Это многодетные мамы, хозяйки села, носительницы духовности и культуры, успешные руководители.
Особое внимание сегодня женщинам-медикам.
«Радуешься, что когда-то ты спас ему жизнь». Знакомьтесь с медиками, которые получили награды за борьбу с коронавирусом
Награды и слова благодарности в их адрес за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.
Елена Грицкевич, главный врач Волковысской центральной районной больницы:
Мы понимаем, что мы делаем свою работу. Но делать работу вместе, когда нам помогают, – это намного проще. Когда чувствуешь поддержку.
Да, нам было трудно. Но вместе нам было легко, потому что мы знали, что о нас помнят, знают и нам помогают. Поэтому, наверное, так вот и работали.
Во всех регионах фиксируется стабильное снижение заболевших COVID-19 и пневмоний. И вот свежая информация: более 60 тысяч пациентов уже выздоровели и выписаны. С начала вспышки заболевания с положительным тестом зарегистрированы 67 тысяч человек.