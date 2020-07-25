В Минске назвали имена победителей конкурса «Женщина года 2019»

Новости Беларуси. Самая теплая, нежная и красивая церемония прошла 25 июля во Дворце Республики. В Минске назвали имена белорусок, удостоенных звания сЖенщина года – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 12-й по счету конкурс. Ежегодно его проводит Белорусский союз женщин, чтобы поощрить тех, кто достиг наибольших успехов в своем деле. Их выбирали в городах и областях.

Награды и слова благодарности в их адрес за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.

Елена Грицкевич, главный врач Волковысской центральной районной больницы:

Мы понимаем, что мы делаем свою работу. Но делать работу вместе, когда нам помогают, – это намного проще. Когда чувствуешь поддержку.

Да, нам было трудно. Но вместе нам было легко, потому что мы знали, что о нас помнят, знают и нам помогают. Поэтому, наверное, так вот и работали.