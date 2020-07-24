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«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок

24 июля 2020 22:57
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Новости Беларуси. Без смеха и веселья невозможно представить жизнь нашей героини. Надежда Никитина – актриса гомельского театра кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок-1

Именно в ее руках оживают персонажи сказок. В храм Мельпомены пришла прочитав заметку в газете. С тех пор сцена – это ее и любовь, и работа.

«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок-4

Надежда Никитина, актриса Гомельского государственного театра кукол:
Мы люди разноплановые, нас терзают сомнения, кем бы ты в жизни хотел быть и как себя реализовать. А профессия актера позволяет тебе попробовать себя во всем.

Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?

Наш театр детский, это работа в основном с детьми. А отдача детских эмоций ни с чем не сравнится. Это самый лучший критик – ребенок.

«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок-7

В репертуаре Надежды роли в десятках спектаклей, но главная в жизни для нее роль мамы. Кстати, награду актриса считает заслугой и своей большой семьи.

# Театр # общество # Надежда Никитина # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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