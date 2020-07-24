«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок

Новости Беларуси. Без смеха и веселья невозможно представить жизнь нашей героини. Надежда Никитина – актриса гомельского театра кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно в ее руках оживают персонажи сказок. В храм Мельпомены пришла прочитав заметку в газете. С тех пор сцена – это ее и любовь, и работа.

Надежда Никитина, актриса Гомельского государственного театра кукол:

Мы люди разноплановые, нас терзают сомнения, кем бы ты в жизни хотел быть и как себя реализовать. А профессия актера позволяет тебе попробовать себя во всем.

Наш театр детский, это работа в основном с детьми. А отдача детских эмоций ни с чем не сравнится. Это самый лучший критик – ребенок.