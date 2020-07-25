Андрей Муковозчик: «Белый – символ капитуляции. Это не про нас»
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов в программе Новости «24 часа» субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.
Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Нас не раз пытались задушить. Теперь вот – белой лентой.
Людей уже помечали, история помнит, было такое. Вырезали красные звезды на груди и во вспоротые животы засыпали жито. Отмечали желтыми звездами – потом тысячами убивали. В Новогрудке, Тростенце, Минском гетто… На нас вешали таблички «Partizan» и вешали нас вместе с ними. Рисовали метки на домах и сжигали дома вместе с семьями. Со стариками, с малыми детьми. Раздавали значки одурманенным на майдане – и снайперы-провокаторы знали, в кого целиться. Сейчас хотят пометить белыми лентами. Зачем?
Назовите одну страну, где после цветной революции народам стало лучше жить. Не сможете. Но в каждой из них сначала людей помечали, а потом лилась кровь. Красное на белом – такой они хотят видеть картинку в интернете?
Нашу страну уничтожали оккупациями. Насаждением чужих культур и обычаев. Угоном жителей в рабство. Отъемом земель и всего нажитого – и превращением нас в скот, в быдло, в холопов.
А мы выживали. Выдерживали. Выстаивали.
Белыми лентами они снова хотят нас задушить. Как минимум спеленать, свалить, сделать покорными. Чтобы без помех забрать то, что они никогда нашим и не считали, – землю, хозяйство, достаток, спокойствие.
Белые ленты уже носили в Москве во время «болотных протестов». Тогда и там целью тоже было свержение законной власти, а «заграница нам поможет». Белые ленты нашивали на себя и фанатики, готовясь к Варфоломеевской ночи. Что же в таком случае уготовано нам?
На белоцепкальную ленту так быстро и просто дописать «Hilfspolizei». Или «штутгартфюрер». Сдвинь ее повыше, на плечо, и логика событий сама приведет к лагерям и гетто. К черте оседлости и цензу для «кухаркиных детей». К бесправию на бывшей собственной земле. К исчезновению нашей Беларуси, вчера лишь по меркам истории ставшей суверенной.
Мы не хотим. Белый цвет, говорят, цвет траура. Цвет савана. А еще это символ сдачи в плен. Неважно в чей и в какой, в цивилизационный или экономический, в сытый для немногих, а для всех – убийственный. Белый – символ капитуляции. Это не про нас.
Белорусы выберут другой символ. Уж простите, накипело.