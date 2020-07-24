Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Новости Беларуси. Пять лет назад Валерия – тогда работник банка – и подумать не могла, что сегодня возродит родное для бабушки село. Хобби превратилось в прибыльный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приглашаю вас в усадьбу «Валерия». Здесь гостевой дом, здание бывшей школы. Усадьба названа в честь бабушки, она тут преподавала.

Теперь в деревне Кощеники, где не насчитать и десяти дворов, есть агроусадьба, о которой знает вся Беларусь. И не только. Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?

Наталья Прокопук, хозяйка агроусадьбы:

Когда я начинала, нашей деревни не было даже на картах. Когда ты делаешь что-то для себя, начинают видеть это соседи, и начинается постепенно благоустройство всего села.

Фишка агроусадьбы – модный нынче гастротуризм. Недавно Наталья и сама не знала, «с чем это едят». А сейчас гости едут к ней (а это три тысячи человек ежегодно), чтобы попробовать аутентичные блюда, приготовленные по семейным рецептам XIX века.