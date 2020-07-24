Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Новости Беларуси. Пять лет назад Валерия – тогда работник банка – и подумать не могла, что сегодня возродит родное для бабушки село. Хобби превратилось в прибыльный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пять лет назад Валерия – тогда работник банка – и подумать не могла, что сегодня возродит родное для бабушки село. Хобби превратилось в прибыльный бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приглашаю вас в усадьбу «Валерия». Здесь гостевой дом, здание бывшей школы. Усадьба названа в честь бабушки, она тут преподавала.
Теперь в деревне Кощеники, где не насчитать и десяти дворов, есть агроусадьба, о которой знает вся Беларусь. И не только.
Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?
Наталья Прокопук, хозяйка агроусадьбы:
Когда я начинала, нашей деревни не было даже на картах. Когда ты делаешь что-то для себя, начинают видеть это соседи, и начинается постепенно благоустройство всего села.
Фишка агроусадьбы – модный нынче гастротуризм. Недавно Наталья и сама не знала, «с чем это едят». А сейчас гости едут к ней (а это три тысячи человек ежегодно), чтобы попробовать аутентичные блюда, приготовленные по семейным рецептам XIX века.
Наталья Прокопук:
Открытие безвиза дало возможность полякам, литовцам – кто к нам ближе – ездить. Они ездят прямо на велосипедах к нам из Польши. Это возможность для них узнать нашу страну, нам – возможность показать.