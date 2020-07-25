Фитолампы: как правильно выбрать и установить

Фитолампы – важный гаджет для роста растений. От дефицита солнечной энергии страдают и комнатные цветы, и рассада. Они растут медленно, нередко заболевают и чахнут. Стоит ли переплачивать за дорогие гаджеты или бюджетный вариант даст фору новинкам, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:

Рано или поздно каждое растениевод сталкивается с нехваткой естественного света. Поэтому он приходит к мысли, что ему необходима досветка растений. Самые распространённые лампы – это автоматизированные сады со встроенными лампами синего и полного спектры, биколорные лампы синего и красного спектра, и лампы белого спектра. Самый дорогой вариант – автоматизированный сад со встроенными лампами. Он подходит как для полного автономного выращивания и также для досветки растений. Основные плюсы данного типа ламп – то, что их можно размещать вне зоны прямого солнечного света. То есть они подходят для автономного выращивания растений. Биколорные лампы разрабатывались для выращивания растений в условиях космоса, в полном отсутствии солнечного света. И эти опыты были удачными, всё, действительно, росло. Но в этих лампах есть один важный нюанс: их стоит использовать в качестве дополнительного источника света. То есть когда у вас есть либо хорошая освещённость из окна, либо дополнительный белый источник света.

Самый бюджетный и самый оптимальный вариант для городского огородничества и не только – это белые лампы с максимально холодным оттенком света.

Как правильно установить лампу: нужно взять белую лампу, подойти к подоконнику, приблизить её и повключать-повыключать. Если вы видите, что пятно изменилось, оно стало ярче, значит, лампа подобрана правильно.