Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?

Новости Беларуси. Хозяйка села, успешный руководитель, многодетная мать. Победители республиканского конкурса «Женщина года – 2019» определены в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 37 человек со всех уголков страны. Утонченные, но сильные; нежные, но строгие... Каждая из них вносит свой вклад в то место, где живет. Награды лауреатам вручат 25 июля. Несколько разных истории от наших корреспондентов.