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Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?

25 июля 2020 17:50
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Новости Беларуси. На две недели позже обычного в лес в 2020 году отправились любители черники. Причина – затяжная холодная весна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-1

Но это не помешало урожаю быть щедрым. Ягоды много, сейчас главное ее заготовить. Большая часть традиционно уйдет на экспорт, поэтому для многих белорусов это возможность не только поддержать здоровье, но и заработать.

Кристина Протосовицкая отправилась черничными тропами.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-3

Конечно, лучше, когда она крупная – прямо в ручки катится.

Дамским составом за черникой вот уже третий раз в этом сезоне отправляется Светлана Шумская. Себя эта компания не нагружает, собирают небольшими порциями, чтобы было в радость. Ира, Вероника и Оля тренируют выдержку и терпение. Последние семь лет появляются семьей уже на ставшей своей полянке. С первого урожая – первые вареники по бабушкиному рецепту.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-5

Светлана Шумская, жительница деревни Пелище:
Этот год достаточно хороший. Было и солнышко, и дожди, поэтому урожай, я думаю, кто хочет, тот может собрать. Черники много и в принципе большая черника.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-7

Из года в год вместе со Светланой на ягодник приезжает соседка. В свои 80 Валентина Петренко сама просится в лес. Ароматные веточки – в чай.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-9

Валентина Петренко, жительница деревни Пелище:
Едим, варим и компоты закрываем. Бабушкины рецепты, как бабушки были и мамы.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-11

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сезон охоты на черное сладкое золото в этом году начался на полторы-две недели позже обычного. Найти ягодник в лесу несложно – витамины буквально под ногами. Сбор продлится вплоть до августа.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-13

Выгодно продать дары леса хотят все. Чтобы найти стоящий ягодник, нужна удача, говорит Татьяна Пстыга. Только с колен рассмотришь «клад».

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-15

Татьяна Пстыга, жительница Пружан:
Сама в лесу почти родилась, в Беловежской пуще. С мамой еще ездила в детстве. Сейчас только начала созревать: вот видите, отваливается от кустика – хорошо снимается. Хорошенькая ягода.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-17

Белорусы собирают для семьи и на продажу. Цена каждый год варьируется. За первую неделю только в Пружанском районе заготовили у населения уже больше половины нужных объемов.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-19

Наталья Бойко, заведующая магазином деревни Рудники: 
Чернику сдают, сдают с удовольствием. Цена у нас сегодня 3,60 – хорошая цена. В день я заготавливаю на мое количество людей – 140 человек – 110 килограммов. Это хорошо.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-21

Наталья Бойко уже пять лет работает в магазине в Рудниках. Каждого из почти двух сотен жителей знает лично. Марина сдает за себя и за внуков. Парни копят на телефоны. Говорит, такая сезонная подработка – финансовое подспорье.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-23

Марина Щекатина, жительница деревни Рудники: 
Уже и дети сами ездят утречком, пока бабушка на работе. Пока приеду, они уже по 6-7 литров наберут, пойду дальше с ними собирать. Молодцы. Ягоды много в этом году. Не лениться только, и брать можно.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-25

Чернику принимают спелую. После сбора время идет на часы. Чтобы ягода сохранила товарный вид, ее шоково замораживают. Температура как в суровую зиму – минус 25ºС.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-27

Иван Борисевич, товаровед по заготовкам Пружанского райпо
Готовность ее заморозки от того что руки уже не красятся, мы ее трогаем. Ее уже можно фасовать в мешки для дальнейшего хранения и отгрузки на экспорт.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-29

Россия, Польша, Литва и Латвия. В свое время белорусскую чернику отгружали для фармацевтических компаний даже Швейцарии. Цену диктует сбыт и объем предложения. Дефицита ягоды в этом году нет.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-31

Иван Борисевич: 
У нас запланировано заготовить 25 тонн черник, и весь объем заморозить и отгрузить на экспорт. В какую страну – еще сегодня не решено, еще только рынок, скажем так, устаканивается по цене. Будем смотреть, где лучше предложение.

Белорусская черника. Как заготавливают, по сколько покупают и кому продают?-33

В лидерах по закупке черники от населения Ивацевичское, Пинское, Ганцевичское райпо. В 2019 году, который по урожаю уступал этому, потребкооперация Брестчины заготовила 460 тонн ягоды. Планы на этот – никак не меньше.

# Еда # Кристина Протосовицкая

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