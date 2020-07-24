Мать восьмерых детей: точно знала, что у меня будут мальчик и девочка. А теперь счастье умножилось на четыре

Новости Беларуси. Минск. Заглядываем в гости к семье Бычковских. Главный в жизни проект для Ольги и Дмитрия – это восемь (да, вы не ослышались!) детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск. Заглядываем в гости к семье Бычковских. Главный в жизни проект для Ольги и Дмитрия – это восемь (да, вы не ослышались!) детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У старшего из детей, к слову, есть уже свои. Для них мама – самый дорогой в жизни человек, который и приласкает, и научит.
Ольга Бычковская, многодетная мать:
Я точно знала, что у меня будет только двое детей. Что будет мальчик и девочка. Наше счастье умножилось на четыре. До шестого ребенка у нас шли мальчик-девочка, мальчик-девочка, мальчик-девочка, то есть счастье умножилось на три. А теперь уже счастье умножилось на четыре.
Говорят, быть мамой – это не работа. Ольга готова с этим поспорить. На детей уходит все ее время и силы.
Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?
Главное здесь – порядок и распределение обязанностей. Пока родителей нет дома, за сестрами и братьями присматривают старшие Кира и Ангелина.
Ольга Бычковская:
Каждый родитель, неважно, сколько у него детей – восемь, десять или один – хочет, чтобы родитель мог гордиться ими. Чтобы у них все было хорошо, чтобы они были здоровы.