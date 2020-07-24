Мать восьмерых детей: точно знала, что у меня будут мальчик и девочка. А теперь счастье умножилось на четыре

Новости Беларуси. Минск. Заглядываем в гости к семье Бычковских. Главный в жизни проект для Ольги и Дмитрия – это восемь (да, вы не ослышались!) детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У старшего из детей, к слову, есть уже свои. Для них мама – самый дорогой в жизни человек, который и приласкает, и научит.

Ольга Бычковская, многодетная мать:

Я точно знала, что у меня будет только двое детей. Что будет мальчик и девочка. Наше счастье умножилось на четыре. До шестого ребенка у нас шли мальчик-девочка, мальчик-девочка, мальчик-девочка, то есть счастье умножилось на три. А теперь уже счастье умножилось на четыре.

Говорят, быть мамой – это не работа. Ольга готова с этим поспорить. На детей уходит все ее время и силы. Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»? Главное здесь – порядок и распределение обязанностей. Пока родителей нет дома, за сестрами и братьями присматривают старшие Кира и Ангелина.