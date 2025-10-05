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Суд Орегона запретил Трампу направлять в Портленд Нацгвардию для борьбы с беспорядками

05 октября 2025 10:35
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Трамп продолжает нагнетать обстановку, направляя Нацгвардию в самые преступные города США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако его действия встречают сопротивление в судах и среди местных властей. СМИ сообщили, что окружной суд Орегона временно запретил президенту использовать бойцов Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Портленде. Ограничения будут действовать до 18 октября.

Суд Орегона запретил Трампу направлять в Портленд Нацгвардию для борьбы с беспорядками-2

Столкновения и протесты вспыхнули в городе после того, как Трамп распорядился перебросить более 200 военнослужащих в Портленд. Таким образом он собрался якобы бороться с терроризмом в штате. Однако мэр Орегона предъявил иск администрации Белого дома и обвинил Трампа в выдумывании угроз и заявил, что Нацгвардию запускают в города, чтобы проводить масштабные кампании по отлову мигрантов.

Суд Орегона запретил Трампу направлять в Портленд Нацгвардию для борьбы с беспорядками-4

Трамп пытается заставить всю страну сдаться перед его авторитаризмом. Он говорит, что мы не можем заступаться за незаконное похищение наших соседей. Но мы будем продолжать отстаивать свои интересы и интересы мигрантов. То, что сейчас происходит, просто отвратительно, и это полностью противоречит Конституции. 

Суд Орегона запретил Трампу направлять в Портленд Нацгвардию для борьбы с беспорядками-6

И тем не менее, несмотря на запреты, у Трампа остается еще 49 штатов для «генеральной уборки». Так, на прошлой неделе он направил 300 солдат Нацгвардии в Чикаго. По стандартной схеме президент назвал и его самым опасным городом в мире. Однако ситуация в Чикаго стала по-настоящему напряженной лишь сейчас. Там, как и в Портленде, проходят ожесточенные протесты против действий Трампа. Причем солдаты не жалеют перцовых спреев и резиновых пуль ни для кого.

# Протесты # Дональд Трамп

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