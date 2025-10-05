Суд Орегона запретил Трампу направлять в Портленд Нацгвардию для борьбы с беспорядками

Трамп продолжает нагнетать обстановку, направляя Нацгвардию в самые преступные города США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако его действия встречают сопротивление в судах и среди местных властей. СМИ сообщили, что окружной суд Орегона временно запретил президенту использовать бойцов Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Портленде. Ограничения будут действовать до 18 октября.

Столкновения и протесты вспыхнули в городе после того, как Трамп распорядился перебросить более 200 военнослужащих в Портленд. Таким образом он собрался якобы бороться с терроризмом в штате. Однако мэр Орегона предъявил иск администрации Белого дома и обвинил Трампа в выдумывании угроз и заявил, что Нацгвардию запускают в города, чтобы проводить масштабные кампании по отлову мигрантов.

Трамп пытается заставить всю страну сдаться перед его авторитаризмом. Он говорит, что мы не можем заступаться за незаконное похищение наших соседей. Но мы будем продолжать отстаивать свои интересы и интересы мигрантов. То, что сейчас происходит, просто отвратительно, и это полностью противоречит Конституции.