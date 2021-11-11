«Мне показалось, это случайно». Что меняется в поведении ребёнка, когда он начинает принимать наркотики?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юля, сколько было лет вашему сыну, когда вы поняли, что он наркозависимый уже?
Юля, мама бывшего наркозависимого:
Сыну было 22 года.
Алена Родовская:
Это получается семь лет прошло?
Юля:
Да.
Алена Родовская:
С 15. И что за семь лет ни разу не заподозрили в том, что в его поведении что-то не то? Мальчишка же – это же подросток, по большому счету.
Юля:
Если честно сказать, не хотелось этого замечать.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А что было? Вот я как мама мальчика. Мне просто интересно, поделитесь, на что нужно все-таки обращать внимание?
Юля:
Мое желание было, чтобы он соответствовал какой-то моей картинке мира, моему представлению.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Оправдывал ожидания ваши?
Юля:
Оправдывал мои ожидания, где все было очень радужно, все были счастливы, здоровы и красивы. И то, что я видела, мне не нравилось. И такой вот защитный механизм: «Мне показалось, это случайно».
Алеся Лакина:
А вы не ощущаете свою долю вины в этом?
Юля:
Конечно же.
Алеся Лакина:
Может быть, если бы вы раньше как-то забили в этот звоночек, не продолжалось бы все это так долго?
Юля:
Вполне возможно. Основной момент – мне не хотелось в это верить самой.
Наталья Надольская:
А что меняется в поведении ребенка, который начинает употреблять наркотики? Вот вы как мама говорите: «Я старалась этого не замечать». Чего?
Юля:
Если начинается все с того, что какие-то поздние приходы, поздние звонки. Где-то со школы какие-то: опоздал, не пришел.
Алена Родовская:
Так живет сейчас современная молодежь вся: поздно приходит, тусуется где-то.
Алеся Лакина:
Может девочка появилась?
Юля:
Списывала на возраст. И в дальнейшем каждый раз находила для себя какие-то новые утешения: вот пойдет в армию – все исправится, вот попадется хорошая девушка, вот повзрослеет. То есть я все время находила какие-то оправдания всему. И когда уже пропадали деньги, тоже думала: «Ну, наверное, я где-то глупая, куда-то не туда положила». Когда пропадали вещи – то же самое. Я все время все свои силы тратила для того, чтобы поддерживать свою картинку мира.
Человек – это составляющая: био-, социо-, духовная. И вот это часть выпадает. То есть вот эта часть, которую я назвала – это часть социальная. Сколько я купила, чем я покормила, а сколько раз я сводила к зубному? Это только социальная. И я занималась только исключительно социальным обслуживанием. В родительском комитете я была самая лучшая. То есть только весь социальный блок я обслуживала.
Я никогда не спрашивала: «А что ты чувствуешь, а чего ты боишься»? И мои комментарии на все были очень дикие. То есть я сегодня понимаю, насколько я поступала вероломно и дико. Когда мой ребенок мне рассказывает – там в детском садике с кем-то поссорился – моя реакция: «Ну ерунда, завтра помиришься». То есть вот это бесконечно на какое-то отталкивание: «Да не ной, не придумывай, не говори ерунды». Вот все на какое-то сопротивление, на какое-то отрицание.
Алена Родовская:
Когда, наконец, вы услышали своего сына?
Юля:
Я услышала только, когда пошла заниматься. Только, когда уже мой сын находился в реабилитационном центре, я впервые услышала, что оказывается, у меня есть другая часть меня, не только социальная.
Алена Родовская:
А чего все-таки ему не хватило от вас? Он ответил вам на этот вопрос?
Юля:
Не хватило внимания. Не хватило внимания к другим его частям.
Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:
Вот это то, на что я хотела именно обратить внимание. Юля очень все правильно сказала. Потому что мы слышим именно вот то на заседании: «Ну, я же работаю, я же обеспечиваю ребенка всем». Вот именно то. А то, когда ребенок пришел со своей проблемой, вот вдруг в этот момент оказалось, что родители заняты. А у ребенка тоже, у маленького, у большого, могут быть всякие свои, на его взгляд, очень важные проблемы. А маме кажется, что ерунда какая-то. Это просто дети поссорились.
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