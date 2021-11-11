«Мне показалось, это случайно». Что меняется в поведении ребёнка, когда он начинает принимать наркотики?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Юля, сколько было лет вашему сыну, когда вы поняли, что он наркозависимый уже?

Юля, мама бывшего наркозависимого:

Сыну было 22 года. Алена Родовская:

Это получается семь лет прошло? Юля:

Да. Алена Родовская:

С 15. И что за семь лет ни разу не заподозрили в том, что в его поведении что-то не то? Мальчишка же – это же подросток, по большому счету. Юля:

Если честно сказать, не хотелось этого замечать. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А что было? Вот я как мама мальчика. Мне просто интересно, поделитесь, на что нужно все-таки обращать внимание? Юля:

Мое желание было, чтобы он соответствовал какой-то моей картинке мира, моему представлению. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Оправдывал ожидания ваши?

Юля:

Оправдывал мои ожидания, где все было очень радужно, все были счастливы, здоровы и красивы. И то, что я видела, мне не нравилось. И такой вот защитный механизм: «Мне показалось, это случайно». Алеся Лакина:

А вы не ощущаете свою долю вины в этом? Юля:

Конечно же. Алеся Лакина:

Может быть, если бы вы раньше как-то забили в этот звоночек, не продолжалось бы все это так долго? Юля:

Вполне возможно. Основной момент – мне не хотелось в это верить самой. Наталья Надольская:

А что меняется в поведении ребенка, который начинает употреблять наркотики? Вот вы как мама говорите: «Я старалась этого не замечать». Чего? Юля:

Если начинается все с того, что какие-то поздние приходы, поздние звонки. Где-то со школы какие-то: опоздал, не пришел. Алена Родовская:

Так живет сейчас современная молодежь вся: поздно приходит, тусуется где-то. Алеся Лакина:

Может девочка появилась?

Юля:

Списывала на возраст. И в дальнейшем каждый раз находила для себя какие-то новые утешения: вот пойдет в армию – все исправится, вот попадется хорошая девушка, вот повзрослеет. То есть я все время находила какие-то оправдания всему. И когда уже пропадали деньги, тоже думала: «Ну, наверное, я где-то глупая, куда-то не туда положила». Когда пропадали вещи – то же самое. Я все время все свои силы тратила для того, чтобы поддерживать свою картинку мира. Человек – это составляющая: био-, социо-, духовная. И вот это часть выпадает. То есть вот эта часть, которую я назвала – это часть социальная. Сколько я купила, чем я покормила, а сколько раз я сводила к зубному? Это только социальная. И я занималась только исключительно социальным обслуживанием. В родительском комитете я была самая лучшая. То есть только весь социальный блок я обслуживала. Я никогда не спрашивала: «А что ты чувствуешь, а чего ты боишься»? И мои комментарии на все были очень дикие. То есть я сегодня понимаю, насколько я поступала вероломно и дико. Когда мой ребенок мне рассказывает – там в детском садике с кем-то поссорился – моя реакция: «Ну ерунда, завтра помиришься». То есть вот это бесконечно на какое-то отталкивание: «Да не ной, не придумывай, не говори ерунды». Вот все на какое-то сопротивление, на какое-то отрицание.