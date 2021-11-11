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«Обещают большие деньги». Как оградить ребёнка от распространения наркотиков в соцсетях?

11 ноября 2021 15:52
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«Обещают большие деньги». Как оградить ребёнка от распространения наркотиков в соцсетях?-1

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:  
У нас век высоких технологий. Как наркодилеры, так и наркосбытчики перешли все в интернет, и все сидят в социальных сетях. Как происходит все, скажем, все события? Наркодилеры отправляют сообщения, рассылают, либо непосредственно абоненту в социальных сетях, мессенджерах – не важно.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
А вот эти трафареты, да, на подъездах?  

Дмитрий Мелешко:  
Да. Это, скажем так, на подъездах. А мы говорим про социальные сети. Ну, объявления, в принципе, схожи друг с другом. Предлагают заработок, причем заработок легальный, быстрый. Обещают большие деньги, при этом полную конфиденциальность и обещание о том, что никто не задержит и не раскроет.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Кто в основном откликается, студенты?  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
А я не видела такого объявление. Где такие объявления, подождите, в социальных сетях? Кто их видит эти объявления?  

«Обещают большие деньги». Как оградить ребёнка от распространения наркотиков в соцсетях?-4

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:  
А вы же не ходите, не ищите работу.  

Дмитрий Мелешко:  
Вот поэтому я и говорю про родительский контроль. Вы должны находиться, общение должны находить со своим там сыном, ребенком, грубо говоря. И мониторить, пускай не напрямую, а где-то зная пароль, где-то записанный в записной книжке.  

Наталья Надольская:  
Хорошо. Кто-то выходит с инициативой: «Хочешь заработать»? Да?  

Дмитрий Мелешко:  
Да, выходят с инициативой, предлагают большие деньги. На это, к сожалению, откликаются наши дети.  

«Обещают большие деньги». Как оградить ребёнка от распространения наркотиков в соцсетях?-7

Алеся Лакина:  
В чем здесь родители виноваты? Недостаточно денег дают на карманные расходы?  

Наталья Надольская:  
Нет, не следят, с кем он переписывается в социальных сетях.  

Алена Родовская:  
Легкие деньги.  

Дмитрий Мелешко:  
Здесь мы говорим, во-первых, о легких деньгах. А, во-вторых, наверное, о том, что каждый ребенок хочет быстрее вырасти и как-то стать самостоятельным не по возрасту. И поэтому он ищет любые способы, чтобы эти деньги заработать.  

«Обещают большие деньги». Как оградить ребёнка от распространения наркотиков в соцсетях?-10

Елена Герасименко:  
Еще про закладки, вот про эти объявления. Когда родители тоже должны объяснять детям по поводу вот этих легких заработков. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И сегодня это детям надо всегда объяснять, чтобы они не поддавались вот на различного рода... Ведь для них интернет, те сайты, на которые они ходят – это истина жизни. То есть то, что говорят там родители, в школе – это все уже как бы второстепенно. Он практически смотрит в интернет и понимает, что раз тут предложили и написали, что это безболезненно и меня никто не накажет – значит, оно так и есть. Он в это верит, что это безнаказанно.  

«Просто приходи». Как белоруске помогли побороть наркотическую зависимость – подробнее здесь.  

# Наркотики # общество # Дмитрий Мелешко # Алена Родовская # Алеся Лакина # Наталья Надольская # Елена Герасименко # Фотофакт

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