«Обещают большие деньги». Как оградить ребёнка от распространения наркотиков в соцсетях?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
У нас век высоких технологий. Как наркодилеры, так и наркосбытчики перешли все в интернет, и все сидят в социальных сетях. Как происходит все, скажем, все события? Наркодилеры отправляют сообщения, рассылают, либо непосредственно абоненту в социальных сетях, мессенджерах – не важно.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А вот эти трафареты, да, на подъездах?
Дмитрий Мелешко:
Да. Это, скажем так, на подъездах. А мы говорим про социальные сети. Ну, объявления, в принципе, схожи друг с другом. Предлагают заработок, причем заработок легальный, быстрый. Обещают большие деньги, при этом полную конфиденциальность и обещание о том, что никто не задержит и не раскроет.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кто в основном откликается, студенты?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А я не видела такого объявление. Где такие объявления, подождите, в социальных сетях? Кто их видит эти объявления?
Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:
А вы же не ходите, не ищите работу.
Дмитрий Мелешко:
Вот поэтому я и говорю про родительский контроль. Вы должны находиться, общение должны находить со своим там сыном, ребенком, грубо говоря. И мониторить, пускай не напрямую, а где-то зная пароль, где-то записанный в записной книжке.
Наталья Надольская:
Хорошо. Кто-то выходит с инициативой: «Хочешь заработать»? Да?
Дмитрий Мелешко:
Да, выходят с инициативой, предлагают большие деньги. На это, к сожалению, откликаются наши дети.
Алеся Лакина:
В чем здесь родители виноваты? Недостаточно денег дают на карманные расходы?
Наталья Надольская:
Нет, не следят, с кем он переписывается в социальных сетях.
Алена Родовская:
Легкие деньги.
Дмитрий Мелешко:
Здесь мы говорим, во-первых, о легких деньгах. А, во-вторых, наверное, о том, что каждый ребенок хочет быстрее вырасти и как-то стать самостоятельным не по возрасту. И поэтому он ищет любые способы, чтобы эти деньги заработать.
Елена Герасименко:
Еще про закладки, вот про эти объявления. Когда родители тоже должны объяснять детям по поводу вот этих легких заработков. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И сегодня это детям надо всегда объяснять, чтобы они не поддавались вот на различного рода... Ведь для них интернет, те сайты, на которые они ходят – это истина жизни. То есть то, что говорят там родители, в школе – это все уже как бы второстепенно. Он практически смотрит в интернет и понимает, что раз тут предложили и написали, что это безболезненно и меня никто не накажет – значит, оно так и есть. Он в это верит, что это безнаказанно.
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