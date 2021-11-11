«Обещают большие деньги». Как оградить ребёнка от распространения наркотиков в соцсетях?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

У нас век высоких технологий. Как наркодилеры, так и наркосбытчики перешли все в интернет, и все сидят в социальных сетях. Как происходит все, скажем, все события? Наркодилеры отправляют сообщения, рассылают, либо непосредственно абоненту в социальных сетях, мессенджерах – не важно. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А вот эти трафареты, да, на подъездах? Дмитрий Мелешко:

Да. Это, скажем так, на подъездах. А мы говорим про социальные сети. Ну, объявления, в принципе, схожи друг с другом. Предлагают заработок, причем заработок легальный, быстрый. Обещают большие деньги, при этом полную конфиденциальность и обещание о том, что никто не задержит и не раскроет. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кто в основном откликается, студенты? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А я не видела такого объявление. Где такие объявления, подождите, в социальных сетях? Кто их видит эти объявления?

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

А вы же не ходите, не ищите работу. Дмитрий Мелешко:

Вот поэтому я и говорю про родительский контроль. Вы должны находиться, общение должны находить со своим там сыном, ребенком, грубо говоря. И мониторить, пускай не напрямую, а где-то зная пароль, где-то записанный в записной книжке. Наталья Надольская:

Хорошо. Кто-то выходит с инициативой: «Хочешь заработать»? Да? Дмитрий Мелешко:

Да, выходят с инициативой, предлагают большие деньги. На это, к сожалению, откликаются наши дети.

Алеся Лакина:

В чем здесь родители виноваты? Недостаточно денег дают на карманные расходы? Наталья Надольская:

Нет, не следят, с кем он переписывается в социальных сетях. Алена Родовская:

Легкие деньги. Дмитрий Мелешко:

Здесь мы говорим, во-первых, о легких деньгах. А, во-вторых, наверное, о том, что каждый ребенок хочет быстрее вырасти и как-то стать самостоятельным не по возрасту. И поэтому он ищет любые способы, чтобы эти деньги заработать.