«У них очень сильный эффект по сравнению с ценой». Что такое дизайнерские наркотики и чем они опасны?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к вам, Вячеслав. Вот у меня почему-то всегда была такая ассоциация, что наркоманы – это как асоциальные личности. Как меняется статус наркомана, зависимых людей, с которыми приходилось сталкиваться там, я не знаю, 20 лет назад, сейчас? Сколько наркозависимых?

Вячеслав Ващилин, психолог Минского городского наркологического центра:

Мне трудно ответить на ваш вопрос сходу, потому что вы задали их два. Сколько – это одному богу известно. Наталья Надольская:

Ну, официально на учете у нас стоит 12 тысяч. В Беларуси это официальная статистика. Вячеслав Ващилин:

Да. Понятно, что можно умножать на там 10. Это в лучшем случае. Наталья Надольская:

На 10?

Вячеслав Ващилин:

Я бы умножил на 20 – объективнее. Но это речь если идет о только наркотиках. Отвечая на первый вопрос, статус меняется: ни для кого не секрет, что распознать наркомана в толпе можно, только если у него все признаки на лицо. Наталья Надольская:

Хорошо. Современная молодежь во сколько начинает употреблять наркотики? Вячеслав Ващилин:

В возрасте 15 лет. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Примерно в этом. Дмитрий у меня к вам вопрос. Какие наркотики сегодня самые распространенные у нас в Беларуси?

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Если говорить о наркотиках в отношении которых сейчас, скажем так, популярны сбыт наркотиков, то это, наверное, альфа-PVP, в первую очередь. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Это соли вот эти, да? Дмитрий Мелешко:

Соль – это в том числе, наверное. Поэтому, да, это вызывает тяжкие последствия, привыкание в том числе. И нередко первое потребление может вызвать смерть банальную.

Алеся Лакина:

А какие наиболее опасны наркотики? Алена Родовская:

Вот мне кажется, что героиновых сейчас наркоманов становится все меньше, потому что много синтетических наркотиков появляется. Дмитрий Мелешко:

Синтетические в том числе, наверное, и в первую очередь. Конкретно, как я уже сказал, альфа-PVP – наверное, самый распространенный.