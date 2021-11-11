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«У них очень сильный эффект по сравнению с ценой». Что такое дизайнерские наркотики и чем они опасны?

11 ноября 2021 15:21
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
У меня вопрос к вам, Вячеслав. Вот у меня почему-то всегда была такая ассоциация, что наркоманы – это как асоциальные личности. Как меняется статус наркомана, зависимых людей, с которыми приходилось сталкиваться там, я не знаю, 20 лет назад, сейчас? Сколько наркозависимых?  

«У них очень сильный эффект по сравнению с ценой». Что такое дизайнерские наркотики и чем они опасны?-1

Вячеслав Ващилин, психолог Минского городского наркологического центра:  
Мне трудно ответить на ваш вопрос сходу, потому что вы задали их два. Сколько – это одному богу известно.  

Наталья Надольская:  
Ну, официально на учете у нас стоит 12 тысяч. В Беларуси это официальная статистика.  

Вячеслав Ващилин:  
Да. Понятно, что можно умножать на там 10. Это в лучшем случае.  

Наталья Надольская:  
На 10?  

«У них очень сильный эффект по сравнению с ценой». Что такое дизайнерские наркотики и чем они опасны?-3

Вячеслав Ващилин:  
Я бы умножил на 20 – объективнее. Но это речь если идет о только наркотиках. Отвечая на первый вопрос, статус меняется: ни для кого не секрет, что распознать наркомана в толпе можно, только если у него все признаки на лицо.  

Наталья Надольская:  
Хорошо. Современная молодежь во сколько начинает употреблять наркотики?  

Вячеслав Ващилин:  
В возрасте 15 лет.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Примерно в этом. Дмитрий у меня к вам вопрос. Какие наркотики сегодня самые распространенные у нас в Беларуси?  

«У них очень сильный эффект по сравнению с ценой». Что такое дизайнерские наркотики и чем они опасны?-5

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:  
Если говорить о наркотиках в отношении которых сейчас, скажем так, популярны сбыт наркотиков, то это, наверное, альфа-PVP, в первую очередь.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Это соли вот эти, да?  

Дмитрий Мелешко:  
Соль – это в том числе, наверное. Поэтому, да, это вызывает тяжкие последствия, привыкание в том числе. И нередко первое потребление может вызвать смерть банальную.  

«У них очень сильный эффект по сравнению с ценой». Что такое дизайнерские наркотики и чем они опасны?-7

Алеся Лакина:  
А какие наиболее опасны наркотики?  

Алена Родовская:  
Вот мне кажется, что героиновых сейчас наркоманов становится все меньше, потому что много синтетических наркотиков появляется.  

Дмитрий Мелешко:  
Синтетические в том числе, наверное, и в первую очередь. Конкретно, как я уже сказал, альфа-PVP – наверное, самый распространенный.  

«У них очень сильный эффект по сравнению с ценой». Что такое дизайнерские наркотики и чем они опасны?-9

Вячеслав Ващилин:  
Дизайнерские наркотики – это группа наркотиков.  

Алеся Лакина:  
Вот такого я еще не слышала.  

Вячеслав Ващилин:  
Вам очень повезло.  

Алеся Лакина:  
Дизайнерская одежда слышала, украшения. Наркотики не слышала.  

Вячеслав Ващилин:  
Будем считать, что вам повезло. Вот вы теперь услышали. Дизайнерские наркотики сегодня – это наркотики, которые наиболее популярны в среде молодежи, потому что они легко доступны и у них очень сильный эффект по сравнению с ценой. Вот и все. Поэтому они завоевали рынок.  

«Просто приходи». Как белоруске помогли побороть наркотическую зависимость – подробнее здесь.  

# Наркотики # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Дмитрий Мелешко

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