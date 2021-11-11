«Этот выйдет и будет жить, а тот уже не вернётся». Какое наказание можно считать справедливым за сбыт наркотических средств?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, смотрите, недавняя ситуация в Минске: умер 17-летний молодой парень от употребления метадона. И 18-летний парень, который заложил эту закладку. Его задержали, и теперь ему грозит 25 лет. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Смотрите, это, конечно, страшная трагедия для любой семьи – смерть ребенка. Давайте поговорим о том, которому дали 25 лет. Я знаю, что у нас есть неофициальное объединение матерей, чьи дети проходят по этой статье – распространение наркотиков. И они добиваются смягчения наказания. 25 лет – это много, это мало, вообще по уровню строгости и адекватности преступления и наказания? Мы где?

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Вы же сама мать, должны понимать, да, это смерть ребенка. Вообще смерть человека. Поэтому, в принципе, наказание соизмеримо, наверное. То есть часть 5 статьи 328, то есть сбыт, который повлек... Наталья Надольская:

Тогда почему такие споры вокруг этой статьи?

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Можно я вам немножечко: тут, когда вводилось... Ведь эти споры начались, когда вот это законодательство вступило в законную силу. И начались вот эти споры, начались объединения. Наталья Надольская:

Что слишком суровое наказание, что надо меньше, что это дети. Елена Герасименко:

Почему вводилась такая норма, почему вводилась такая ответственность? Потому что до этого момента уже практически наших детей и подростков, и, если говорить, молодежь это начало уже так поглощать, что выход начали все искать. Наталья Надольская:

Но вы же понимаете, что подростки – это распространители и потребители. А дилеры? Это же выше надо смотреть. Елена Герасименко:

Да, все понятно. Но выход нашли вот такой. Наверное, многие страны идут разными выходами в такой ситуации, когда видят, что ситуация обострилась. У нас нашли выход вот такой: законодательство изменили, его ужесточили. И сегодня мы что можем констатировать? Что это подействовало.

Юлия Стоке, поборола наркотическую зависимость, социальный работник общественного объединения «Позитивное движение»:

До этого года было меньше передозировок. Это связано с тем, что просто употребляли соли. Соли, либо альфа-PVP. И просто не было таких страшных передозировок. В этом году пошел метадон, и опять начались передозировки. И это правда. И закон тут – от того, что срок выше или ниже, я не очень согласна, как я была в этой теме, просто это мое, и люди, как ездили, там я не знаю, наши клиенты, так они и продолжают ездить. Ни одного зависимого человека не пугает, если ты уже употребляешь, что тебя посадят. Наталья Надольская:

Это если ты употребляешь. А если ты распространяешь?

Вячеслав Самарин, консультант по зависимостям общественного объединения «Позитивное движение»:

Смотрите, про закладки то же самое. Это самый легкий способ – найти человека, который пришел в лес и положил эти закладки. Самый сложный способ – это найти того дилера, который стоит наверху. Правильно? К этому нужно приложить максимум усилий. А мы хотим простым способом: посадили, не посадили. Наталья Надольская:

Дмитрий, а что у нас с дилерами? С закладчиками понятно. С дилерами что? Дмитрий Мелешко:

Работа, безусловно, в этом направлении ведется. На самом деле это сложно, и это не одного дня работа. И что касается, вот вы сказали, «Матери против наркотиков» – само слово матери – вы бы хотели, чтобы ваш сын сел на 25 лет? Только вот исходя из этого. Никакая мать не хочет этого. Алена Родовская:

Давайте посчитаем, вот этот парень выйдет через 25 лет, ему 43 года. В обществе он не будет готов жить. Он отсидел за эту закладку. Елена Герасименко:

А у другой матери умер сын. Этот выйдет и будет жить, а тот уже не вернется.

Вячеслав Ващилин, психолог Минского городского наркологического центра:

Так мы две жизни тогда потеряем. Наталья Надольская:

Что делать с дилерами? Закладчики – поняли мы, жестокое наказание. Дилеры? Дмитрий Мелешко:

Здесь опять же, наверное, необходимо, чтобы общество было небезучастно к этой теме. То есть, вот вы говорите, расклеивают объявления. Вы же проходите мимо, так вы это объявление возьмите, занесите, либо позвоните в ту же милицию. Есть подразделения по противодействию обороту наркотических средств. И они работают. Они выявляют, работают через социальные сети, через телефонные соединения и пресекают вот эти каналы наркотиков, которые поступают в Беларусь в том числе. Вячеслав Ващилин:

Подождите, ведь ни для кого же не секрет, что это мировая практика: что ужесточение в любой сфере, любое наказание не решает проблему.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Запретный плод сладок. Наоборот, интереснее. Вячеслав Ващилин:

Дайте 25 лет, дайте 50, ну дайте 100. Наталья Надольская:

В Таиланде вообще смертная казнь. Вячеслав Ващилин:

Ради бога. Что там нет наркотиков? Там нет проституции? Там проституция – тоже смертная казнь, чтобы вы знали. И что? Так это Мекка секс-туризма. Мы не с тем работаем. Мы работаем в айсберге вот с этой штучкой, которая торчит. Ну и что? Наталья Надольская:

Вячеслав, с чем нужно работать? Подведите, скажем так, итог. Говорить можно бесконечно, можно спорить: да, нет. На что нужно обращать внимание, где вот этот корень? И мы как родители, что мы должны увидеть?