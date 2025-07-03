Лукашенко: нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу!

Монумент на Кургане Славы, что величественно устремился в небо в окрестностях Минска, – напоминание о невероятной трагедии, которую пережил белорусский народ 8 десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще это напоминание о героических и радостных событиях лета 44-го, когда были освобождены от фашистской оккупации белорусские города и села. А уникальная в мировом масштабе операция «Багратион» принесла на нашу землю долгожданный мир. Именно здесь, у Кургана Славы, воздвигнутого в память о тех событиях, 3 июля в главный государственный праздник к белорусам обратился Президент. Мир, свобода и независимость – вот те величайшие ценности, которые необходимо беречь и защищать, – подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко возложил венок к подножию Кургана Славы в память о героях-освободителях. А еще призвал всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить нового мирового пожара. Репортаж Евгения Пустового.

У Кургана Славы все поколения страны. Начинать День Независимости именно с этого сакрального для каждого белоруса места – не только символично. Это уже традиция нашей современной государственности. Вместе со всей страной – глава государства. Помня подвиг предков, мы смотрим в одном направлении – мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы, миллионы белорусов, отмечаем главный государственный праздник нашей любимой Родины. Встречаем его летним утром в святом месте среди созревающих полей Минщины, без страха глядя в родное синее небо. Убежден, что для большинства белорусов праздник означает мир. Освобождение нашей столицы 3 июля прошлого века, в 1944 году, в ходе операции «Багратион» вернуло этот мир на израненную белорусскую землю и стало важным этапом на пути к Великой Победе. Вот уж воистину, по тем событиям, мемориалам и памятникам, которые белорусский народ воздвиг в дань уважения победителям, можно изучать, как минимум, историю Великой Отечественной войны. Дата белорусского Дня Независимости не номенклатурная, но живая. На пепелище западной оккупации белорусский народ остался несломленным. В каком еще событии нашей тысячелетней истории отражается эта суть нашей борьбы за свое право быть.