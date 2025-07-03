Лукашенко: нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу!
Монумент на Кургане Славы, что величественно устремился в небо в окрестностях Минска, – напоминание о невероятной трагедии, которую пережил белорусский народ 8 десятилетий назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще это напоминание о героических и радостных событиях лета 44-го, когда были освобождены от фашистской оккупации белорусские города и села. А уникальная в мировом масштабе операция «Багратион» принесла на нашу землю долгожданный мир.
Именно здесь, у Кургана Славы, воздвигнутого в память о тех событиях, 3 июля в главный государственный праздник к белорусам обратился Президент.
Мир, свобода и независимость – вот те величайшие ценности, которые необходимо беречь и защищать, – подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко возложил венок к подножию Кургана Славы в память о героях-освободителях. А еще призвал всех людей доброй воли объединиться, чтобы не допустить нового мирового пожара.
Репортаж Евгения Пустового.
У Кургана Славы все поколения страны. Начинать День Независимости именно с этого сакрального для каждого белоруса места – не только символично. Это уже традиция нашей современной государственности. Вместе со всей страной – глава государства. Помня подвиг предков, мы смотрим в одном направлении – мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы, миллионы белорусов, отмечаем главный государственный праздник нашей любимой Родины. Встречаем его летним утром в святом месте среди созревающих полей Минщины, без страха глядя в родное синее небо. Убежден, что для большинства белорусов праздник означает мир. Освобождение нашей столицы 3 июля прошлого века, в 1944 году, в ходе операции «Багратион» вернуло этот мир на израненную белорусскую землю и стало важным этапом на пути к Великой Победе. Вот уж воистину, по тем событиям, мемориалам и памятникам, которые белорусский народ воздвиг в дань уважения победителям, можно изучать, как минимум, историю Великой Отечественной войны.
Дата белорусского Дня Независимости не номенклатурная, но живая. На пепелище западной оккупации белорусский народ остался несломленным. В каком еще событии нашей тысячелетней истории отражается эта суть нашей борьбы за свое право быть.
Александр Лукашенко:
Наш праздник – символ свободы и независимости. Он воплощает память о подвиге народа-победителя и вечную благодарность потомков. Мы гордимся нашими ветеранами и всеми, кто подарил нам возможность жить и работать на своей земле. Они явили миру примеры небывалой доблести, стойкости и патриотизма. Нам нужно во что бы то ни стало сохранить и передать будущим поколениям веру в победный дух предков, собственные силы и то, что вместе мы справимся с любимыми вызовами. Нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу. Это достоинство нашего народа. Это признак его величия. И такие факты в истории не теряются.
Мир, свобода и независимость – это и наше наследие, и величайшая ценность, которые нужно беречь и обязательно защищать. Нужно укреплять народное единство, экономику и оборону Отечества. Каждый день и каждый час. В этом долг современников перед прошлым и будущим, чтобы жила и расцветала наша любимая Беларусь!
Лукашенко: задача всех людей доброй воли – объединиться и остановить безумцев во имя будущего человечества.