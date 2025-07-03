У Кургана Славы все поколения страны. Начинать День Независимости именно с этого сакрального для каждого белоруса места не только символично – это уже традиция нашей современной государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минский котел» – один из колоссальных ударов по надменному вермахту. Дальше арийцы не смогли подняться. Оставалось только бежать. «Минский котел» случился как раз в этих окрестностях. Свою доблесть здесь проявил советский солдат. Поэтому этот праздник чтят и российские пранкеры, и уроженцы Украины.

Алексей Столяров, блогер (Россия):

На самом деле, это дата знаковая и очень символичная, потому что независимость обретается, когда страна сама может свои ценности хранить, отстаивать свою идеологию, свою независимость. И это как раз 3 июля. В отличие от многих других республик Советского Союза, это очень символично, что именно этот день празднуется.