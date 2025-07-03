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Пранкеры Вован и Лексус посетили Курган Славы 3 июля

03 июля 2025 12:06
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У Кургана Славы все поколения страны. Начинать День Независимости именно с этого сакрального для каждого белоруса места не только символично – это уже традиция нашей современной государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пранкеры Вован и Лексус посетили Курган Славы 3 июля-2

«Минский котел» – один из колоссальных ударов по надменному вермахту. Дальше арийцы не смогли подняться. Оставалось только бежать. «Минский котел» случился как раз в этих окрестностях. Свою доблесть здесь проявил советский солдат. Поэтому этот праздник чтят и российские пранкеры, и уроженцы Украины.

Пранкеры Вован и Лексус посетили Курган Славы 3 июля-4

Алексей Столяров, блогер (Россия):
На самом деле, это дата знаковая и очень символичная, потому что независимость обретается, когда страна сама может свои ценности хранить, отстаивать свою идеологию, свою независимость. И это как раз 3 июля. В отличие от многих других республик Советского Союза, это очень символично, что именно этот день празднуется.

Лукашенко: нам ни в коем случае нельзя потерять эту Победу!

# День Независимости # Вован # Лексус

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