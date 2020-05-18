Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»

Игорь Позняк, СТВ: Скажите, экспресс-тест – это один из 100 тысяч тестов, которые недавно поступили к нам?

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Да, это один из этих 100 тысяч. Но мы получили недели две назад около 5 тысяч тестов. И мы отработали методики, как мы будем использовать эти тесты, в контроле за нашими пациентами, которые у нас сегодня есть.

Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас все равно остается наше ПЦР-тестирование, которое мы как проводили контактам первого уровня, так и будем проводить, потому что это наше управление ситуацией, это контроль за эпидемиологической ситуацией.

Игорь Позняк:

Давайте закрепим это слово – управление.

Елена Богдан:

Это управление эпидемиологической ситуацией. Потому что на сегодняшний день при выявлении пациента с положительным тестом ПЦР, мы выявляем положительного пациента и мы в обязательном порядке обследуем контактных лиц первого уровня. Мы начинали эту работу еще с февраля, когда у нас появился наш первый пациент.