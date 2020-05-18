Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Как диагностировать коронавирус по крови из пальца? Проводим экспресс-тест (подробнее здесь).
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Как диагностировать коронавирус по крови из пальца? Проводим экспресс-тест (подробнее здесь).
Игорь Позняк, СТВ:
Скажите, экспресс-тест – это один из 100 тысяч тестов, которые недавно поступили к нам?
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Да, это один из этих 100 тысяч. Но мы получили недели две назад около 5 тысяч тестов. И мы отработали методики, как мы будем использовать эти тесты, в контроле за нашими пациентами, которые у нас сегодня есть.
Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас все равно остается наше ПЦР-тестирование, которое мы как проводили контактам первого уровня, так и будем проводить, потому что это наше управление ситуацией, это контроль за эпидемиологической ситуацией.
Игорь Позняк:
Давайте закрепим это слово – управление.
Елена Богдан:
Это управление эпидемиологической ситуацией. Потому что на сегодняшний день при выявлении пациента с положительным тестом ПЦР, мы выявляем положительного пациента и мы в обязательном порядке обследуем контактных лиц первого уровня. Мы начинали эту работу еще с февраля, когда у нас появился наш первый пациент.
Игорь Позняк:
И в этом наша стратегия?
Елена Богдан:
Это наша стратегия – максимально всех выявить и максимально всех пациентов, всех людей, у которых выявлены РНК-вирусы, взять под контроль.
Где мы будем использовать экспресс-тестирование? Экспресс-тестирование мы будем использовать у контактов первого уровня на 13-14 день их изоляции. Для того, чтобы мы четко понимали, встретился пациент с этим заболеванием или не встретился. У 85 % заболевание проходит в легкой бессимптомной форме.
Игорь Позняк:
Можно просто не знать об этом.
Елена Богдан:
Мы можем об этом не знать, потому что у нас нет специфических симптомов. Человек себя абсолютно нормально чувствует. Он 14 дней изолирован, и на 13-14 день мы проводим экспресс-тестирование. Если мы на экспресс-тесте будем видеть иммуноглобулины М и иммуноглобулины G или только иммуноглобулины G, мы будем понимать, что человек встретился с этим заболеванием, он его перенес, и на сегодняшний момент мы продлим его изоляцию до 21 дня и отпустим его в обычную жизнь.
Игорь Позняк:
Значит, у него есть шанс попасть в тот самый «золотой фонд», о котором говорил Президент. То есть этот человек может стать потенциальным донором плазмы, чтобы помочь другим.
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