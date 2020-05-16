Елена Богдан о студентах-медиках: «Хочу поблагодарить. У нас будет достойная смена, будет на кого оставить нашу систему здравоохранения»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Чему нас ещё научила наша ситуация: это наше международное сотрудничество, это то, что наши врачи-специалисты стали активно делиться опытом друг с другом. И как на глобальном уровне – как между странами, так и на территории страны, на территории больницы.

И я хочу поблагодарить наших всех медицинских работников за самоотверженность, за то, что они остались. Они остались работать, они остались жить в наших учреждениях. Я хочу поблагодарить нашу молодёжь, наших студентов. Это, действительно, второй наш «золотой» фонд после доноров плазмы. И эти люди пришли в профессию после того, что мы сейчас все вместе переживём в этой ситуации, у нас будет достойная смена, и у нас будет на кого оставить нашу систему здравоохранения.

И у нас, всё-таки, создана четкая система управления не только отраслью – я говорю про систему здравоохранения, но и на уровне административных территорий, на уровне страны. Потому что первое и самое главное – мы умеем анализировать ту ситуацию, которая у нас есть. Мы умеем чётко просчитывать силы, средства, рассчитывать разные варианты развития событий и готовиться к этим развитиям событий. И мы можем очень оперативно перестроить и нашу экономику, и наше производство, и нашу социальную сферу для того, чтобы достойно справляться, как мы сейчас идём, с этой ситуацией.