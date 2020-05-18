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Пляжи готовят к летнему сезону. В Беларуси приведут в порядок прибрежные зоны рек, прудов и озер

18 мая 2020 07:34
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Новости Беларуси. Акция «Чистый водоем» начинается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении недели волонтеры будут приводить в порядок прибрежные зоны рек, прудов и озер.

Пляжи готовят к летнему сезону. В Беларуси приведут в порядок прибрежные зоны рек, прудов и озер-1

Традиционно, особое внимание водоемам в пригородах. Ведь не за горами открытие сезона массового отдыха на природе – отмечают в Белорусском обществе охотников и рыболовов, которое и выступило инициатором экологического проекта. Он проводится уже в седьмой раз. Организаторы обещают обеспечить добровольцев всем необходимым: мусорными пакетами и перчатками. Позаботятся и об утилизации результатов труда волонтеров.

Пляжи готовят к летнему сезону. В Беларуси приведут в порядок прибрежные зоны рек, прудов и озер-4

Участники акции ежегодно таким образом приводят в порядок около тысячи километров береговой линии водоемов и водотоков по всей стране.

# Водоемы Беларуси # общество # Фотофакт

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