Пляжи готовят к летнему сезону. В Беларуси приведут в порядок прибрежные зоны рек, прудов и озер

Новости Беларуси. Акция «Чистый водоем» начинается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении недели волонтеры будут приводить в порядок прибрежные зоны рек, прудов и озер.

Традиционно, особое внимание водоемам в пригородах. Ведь не за горами открытие сезона массового отдыха на природе – отмечают в Белорусском обществе охотников и рыболовов, которое и выступило инициатором экологического проекта. Он проводится уже в седьмой раз. Организаторы обещают обеспечить добровольцев всем необходимым: мусорными пакетами и перчатками. Позаботятся и об утилизации результатов труда волонтеров.