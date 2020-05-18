Новые данные по коронавирусу в Беларуси. Цифры на 18 мая

Новости Беларуси. По состоянию на 18 мая в Беларуси сделано 364 319 тестов на COVID-19.

Как сообщает Минздрав, инфекция обнаружена у 30 572 человек. К настоящему моменту вылечились и выписаны из медучреждений 10 130 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус.

За всё время распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 171 пациент с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

В чём заключается белорусская стратегия борьбы с коронавирусом? Чем уникальна наша система здравоохранения? Как сказалась пандемия и получается ли бороться с вирусом в Минске и Минской области?