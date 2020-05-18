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Новые данные по коронавирусу в Беларуси. Цифры на 18 мая

18 мая 2020 10:06
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Новости Беларуси. По состоянию на 18 мая в Беларуси сделано 364 319 тестов на COVID-19. 

Как сообщает Минздрав, инфекция обнаружена у 30 572 человек. К настоящему моменту вылечились и выписаны из медучреждений 10 130 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус. 

За всё время распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 171 пациент с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом. 

В чём заключается белорусская стратегия борьбы с коронавирусом? Чем уникальна наша система здравоохранения? Как сказалась пандемия и получается ли бороться с вирусом в Минске и Минской области?

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# Коронавирус # общество

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