«МАЗ уже на первых порах наладил выпуск защитных масок». Глава Заводского района рассказал, как перестроили работу на предприятиях

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района г. Минска:

Удалось сохранить все рабочие места, но возвращаясь к теме пандемии, мне кажется, что то, что происходит сегодня – это тест на прочность. То есть на прочность не только для нашей экономики, не только для крупных предприятий, для бизнеса, но и для человека. Мы сегодня, вот коллеги уже приводили примеры, мы сегодня видим, как средний, малый бизнес, разворачиваясь на 180 градусов, занимается той работой и производит то, что сегодня востребовано. Это говорит о грамотности и о компетентности таких руководителей. У нас, если брать в пример Заводской район, то это и тот же самый Минский автомобильный завод, на котором в существующем цехе по пошиву спецодежды, работа которого была перестроена. И он уже на первых порах наладил выпуск защитных масок. Сегодня он догнал цифру производства в сутки до 5-7 тысяч. Есть запасы на складе. Сегодня, кроме того, что он выпускает защитные костюмы, он уже выпускает и поставляет медицинские костюмы.

Сегодня ряд частных предприятий, которые, кажется, вчера выпускали красивые, элегантные женские платья, сегодня, опять же, перестроили свою работу и наладили выпуск тех же самых медицинских масок, бахил, всё то, что необходимо на сегодняшний день. И всё это делается для одного: для того, чтобы сохранить трудовой коллектив.

И мне кажется, на сегодня у каждого есть выбор: либо уйти в самоизоляцию, если это позволяет человеку, если возможность такая есть, либо перестать ныть и начать работать. Начать работать, соблюдая все те рекомендации, которые дают врачи. Это и социальная дистанция, это и гигиена, это, опять же, тот же самый масочный режим в местах массового скопления людей. Будем работать – будем жить.