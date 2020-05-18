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Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею

18 мая 2020 08:38
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Новости Беларуси. Аллея от военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил появилась в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею-1

Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею-3

Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею-5

Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею-7

Ее высадили в честь 75-летия Победы. На месте сожженной дотла деревни корни пустили 12 голубых елей, как символ торжества мира. В закладке аллеи участие приняли представители разных поколений защитников.

Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею-10

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Мы заложили аллею, посадили ели, как символ того, что память о тех днях живет в сердцах белорусов и сегодня. Ели, которые посадили на этой аллее, пустят корни на когда-то выжженной дотла земле. И пусть это будет символом торжества, победы мира над войной.

Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею-13

Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею-15

Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею-17

После высадки деревьев военные возложили цветы к памятнику «Непокоренный человек».

# Великая Отечественная война # общество # Леонид Касинский # Фотофакт

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