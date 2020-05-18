Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею

Ее высадили в честь 75-летия Победы. На месте сожженной дотла деревни корни пустили 12 голубых елей, как символ торжества мира. В закладке аллеи участие приняли представители разных поколений защитников.

Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Мы заложили аллею, посадили ели, как символ того, что память о тех днях живет в сердцах белорусов и сегодня. Ели, которые посадили на этой аллее, пустят корни на когда-то выжженной дотла земле. И пусть это будет символом торжества, победы мира над войной.