Память о тех днях живёт и сегодня. В Хатыни военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил высадили еловую аллею

Новости Беларуси. Аллея от военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил появилась в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аллея от военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил появилась в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее высадили в честь 75-летия Победы. На месте сожженной дотла деревни корни пустили 12 голубых елей, как символ торжества мира. В закладке аллеи участие приняли представители разных поколений защитников.
Леонид Касинский, помощник министра обороны – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Мы заложили аллею, посадили ели, как символ того, что память о тех днях живет в сердцах белорусов и сегодня. Ели, которые посадили на этой аллее, пустят корни на когда-то выжженной дотла земле. И пусть это будет символом торжества, победы мира над войной.
После высадки деревьев военные возложили цветы к памятнику «Непокоренный человек».