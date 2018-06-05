«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»

Новости Беларуси. Градостроительные и инженерно-геологические условия метрополитена в Минске очень сложные (плотная городская застройка, насыщенная сеть инженерных коммуникаций, неустойчивые грунты, напорные подземные грунтовые воды). Строительство в таких условиях требует нестандартных решений и уникальных технологий. Этим занимается ОАО «Минскметропроект». Главный инженер этой организации Павел Непочелович сегодня в гостях программы «Большой город».

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