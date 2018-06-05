Прямой эфир

Успеют ли открыть новые станции метро в Минске к Европейским играм?

05 июня 2018 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все с нетерпением ожидают открытие третьей ветки минской подземки. Какие преимущества получит город, рассказал в программе «Большой город» главный инженер Минскметропроекта.

Павел Непочелович, главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект»:
Минский метрополитен является лидером по пассажирским перевозкам в Минске.

Просто минчане будут передвигаться быстрее из точки «А» в точку «Б».

Открытие станций первого участки третьей линии первого пускового комплекса запланировано нами как проектной организацией в установленные сроки в районе 5 лет строительства. А строительство началось в 2014 году. Так что делайте выводы.

Ольгна Юруть, СТВ:
К 2019 году? Есть все шансы гостям, которые приедут на Европейские игры в Минке в 2019, побывать на новых станциях?

Павел Непочелович:
Будем надеяться, что это свершится.

«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»

# Минское метро # общество # Павел Непочелович

Другие новости рубрики

Все новости
«Началось строительство перегонных тоннелей от станции «Вокзальная площадь» в сторону «Ковальской Слободы»
05 июня 2018 11:48

«Началось строительство перегонных тоннелей от станции «Вокзальная площадь» в сторону «Ковальской Слободы»

Экскурсию по строящимся станциям метро предлагают в «Минскметрострое»
05 июня 2018 11:45

Экскурсию по строящимся станциям метро предлагают в «Минскметрострое»

Как выглядит почти достроенная станция метро «Жуковского». Фотофакт
05 июня 2018 10:51

Как выглядит почти достроенная станция метро «Жуковского». Фотофакт