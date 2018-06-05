«22 метра платформенного участка»: как строят станцию метро «Площадь Франтишка Богушевича»

Новости Беларуси. Первые поезда по третьей линии метро пойдут через два года. Не исключено, что к Европейским играм, сообщили в программе «Большой город». Всего со временем запустят 14 станций, между которыми будут курсировать и составы без машинистов.

Сварка громадного котлована по периметру будущей станции – дело рук Дмитрия Рабушко. Франтишек Богушевич, белорусский поэт и мечтать не мог о таком благе. Кстати, в честь его и будут называть новую станцию столичной подземки.

Так и зазвучит: «Следующая станция – «Площадь Франтишка Богушевича».



Дмитрий Рабушко, электрогазосварщик СМУ-2 УП «Минскметрострой»:

Основная функция сварщиков это открепление котлована, когда идет разработка самого котлована. Когда котлован готов, переходим на армирование.

Я работаю на очень важном объекте – строим станции.

И людям будет быстрее добираться с работы домой, из дома – на работу.

Сейчас это место напоминает небольшой город в городе. Сверху он больше похож на муравейник, где работают сутки напролёт и без выходных.

На глубине несколько десятков метров под землёй на будущей станции метро на улице Клары Цеткин сейчас работают сотни метростроевцев.

Снаружи под землю в режиме «нон-стоп» то и дело передают строительный материал. Шаг за шагом – и площадку практически не узнать.

Проходчик Александр признаётся: новые технологии помогают справляться с пыльным делом быстрее.

На заре своей карьеры в 90-ых, когда строил станцию метро «Автозаводскую», о таком лишь мечтать приходилось. «Спортивная», «Уручье», «Малиновка» – повод особой гордости. Есть, что показать детям и внукам.Александр Шилко, проходчик СМУ-2 УП «Минскметрострой»:

Приятно, конечно. Раньше дочку возил. Показывал последние наши станции «Петровщина», «Михалово», «Грушевка». Ребенку понравилось.

Есть один нюанс: работу усложняют грунтовые воды.

На месте новых станций их приходится откачивать.

За время раскопок чего строители только не находили: и газеты «Крестьянка», старинные чайники, клад с монетами и даже бомбоубежище.

Справиться с внушительными объёмами работ помогает спецтехника.

К примеру, 300-тонная махина тоже способна ускорить труд строителей.

Такую способны в городе обуздать только два машиниста. Они проходили специальную подготовку. От комментариев отказались – то ли слишком скромные, то ли работа – превыше всего…«Площадь Франтишка Богушевича» будет самой короткой станцией на новой зелёной ветке минской подземки – всего 140 метров в длину. Это четыре выхода с транспортным тоннелем над самой станцией. Она поможет разгрузить автобусы и троллейбусы в районе проспекта Дзержинского, улиц Немига и Клары Цеткин. Оно и понятно – район активно застраивается.

Третья линия Минского метрополитена протяженностью около 17 километров соединит Север и Юг города с центром. Виталий Панасюк, начальник участка №14 СМУ-2 УП «Минскметрострой»:

На данном этапе заканчивается разработка котлована. Ведется устройство по бетонированию лотка. Уже построено 22 метра платформенного участка. Серые стены раскрасят бежевыми и коричневыми оттенками.



Потолок украсят изображением тканой скатерти, а на колоннах появятся рисунки колосящейся пшеницы. Таким планам быть совсем скоро. Фронт работ у метростроевцев с каждым месяцем увеличивается. Соответственно, добирают и рабочих.

Сейчас в списке «требуются» значатся бетонщики, плотники и арматурщики.