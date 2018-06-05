«22 метра платформенного участка»: как строят станцию метро «Площадь Франтишка Богушевича»
Новости Беларуси. Первые поезда по третьей линии метро пойдут через два года. Не исключено, что к Европейским играм, сообщили в программе «Большой город». Всего со временем запустят 14 станций, между которыми будут курсировать и составы без машинистов.
Сварка громадного котлована по периметру будущей станции – дело рук Дмитрия Рабушко. Франтишек Богушевич, белорусский поэт и мечтать не мог о таком благе. Кстати, в честь его и будут называть новую станцию столичной подземки.
Так и зазвучит: «Следующая станция – «Площадь Франтишка Богушевича».
Дмитрий Рабушко, электрогазосварщик СМУ-2 УП «Минскметрострой»:
Основная функция сварщиков это открепление котлована, когда идет разработка самого котлована. Когда котлован готов, переходим на армирование.
Я работаю на очень важном объекте – строим станции.
И людям будет быстрее добираться с работы домой, из дома – на работу.
Сейчас это место напоминает небольшой город в городе. Сверху он больше похож на муравейник, где работают сутки напролёт и без выходных.
На глубине несколько десятков метров под землёй на будущей станции метро на улице Клары Цеткин сейчас работают сотни метростроевцев.
Снаружи под землю в режиме «нон-стоп» то и дело передают строительный материал. Шаг за шагом – и площадку практически не узнать.
Проходчик Александр признаётся: новые технологии помогают справляться с пыльным делом быстрее.
На заре своей карьеры в 90-ых, когда строил станцию метро «Автозаводскую», о таком лишь мечтать приходилось. «Спортивная», «Уручье», «Малиновка» – повод особой гордости. Есть, что показать детям и внукам.Александр Шилко, проходчик СМУ-2 УП «Минскметрострой»:
Приятно, конечно. Раньше дочку возил. Показывал последние наши станции «Петровщина», «Михалово», «Грушевка». Ребенку понравилось.
Есть один нюанс: работу усложняют грунтовые воды.
На месте новых станций их приходится откачивать.
За время раскопок чего строители только не находили: и газеты «Крестьянка», старинные чайники, клад с монетами и даже бомбоубежище.
Справиться с внушительными объёмами работ помогает спецтехника.
К примеру, 300-тонная махина тоже способна ускорить труд строителей.
Такую способны в городе обуздать только два машиниста. Они проходили специальную подготовку. От комментариев отказались – то ли слишком скромные, то ли работа – превыше всего…«Площадь Франтишка Богушевича» будет самой короткой станцией на новой зелёной ветке минской подземки – всего 140 метров в длину. Это четыре выхода с транспортным тоннелем над самой станцией. Она поможет разгрузить автобусы и троллейбусы в районе проспекта Дзержинского, улиц Немига и Клары Цеткин. Оно и понятно – район активно застраивается.
Третья линия Минского метрополитена протяженностью около 17 километров соединит Север и Юг города с центром.
Виталий Панасюк, начальник участка №14 СМУ-2 УП «Минскметрострой»:
На данном этапе заканчивается разработка котлована. Ведется устройство по бетонированию лотка. Уже построено 22 метра платформенного участка.
Серые стены раскрасят бежевыми и коричневыми оттенками.
Потолок украсят изображением тканой скатерти, а на колоннах появятся рисунки колосящейся пшеницы. Таким планам быть совсем скоро. Фронт работ у метростроевцев с каждым месяцем увеличивается. Соответственно, добирают и рабочих.
Сейчас в списке «требуются» значатся бетонщики, плотники и арматурщики.
По некоторым видам работ здесь идут с опережением. Ведь за сроками и качеством выполнения работ сегодня – регулярный контроль.
Евгений Ловцов, инспектор технического надзора УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:
Приходится, естественно, контролировать каждый день. И находиться здесь порядка 3-4 часов как минимум.