Экскурсию по строящимся станциям метро предлагают в «Минскметрострое»

Новости Беларуси. Небезынтересно, что для желающих могут организовать экскурсию по новым станциям метро, сообщили в программе «Большой город». Вот только самим в такое путешествие отправляться не рекомендуют. Это небезопасно, да, и самовольная выходка может закончиться административным наказанием.
Андрей Позняк, мастер СМУ-2 УП «Минскметрострой»:
Желающим посмотреть на строящиеся объекты метро в Минске
следует обратиться в администрацию УП «Минскметрострой» за разрешением.
Им будет оказана такая услуга.
Впрочем, к журналистам здесь всегда гостеприимны. Проверено – на себе. Двери открыты и для зарубежных коллег. Минские метростроевцы готовы поделиться своим опытом с другими странами.
«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»