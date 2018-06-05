Экскурсию по строящимся станциям метро предлагают в «Минскметрострое»

Новости Беларуси. Небезынтересно, что для желающих могут организовать экскурсию по новым станциям метро, сообщили в программе «Большой город». Вот только самим в такое путешествие отправляться не рекомендуют. Это небезопасно, да, и самовольная выходка может закончиться административным наказанием.

Андрей Позняк, мастер СМУ-2 УП «Минскметрострой»:

Желающим посмотреть на строящиеся объекты метро в Минске

следует обратиться в администрацию УП «Минскметрострой» за разрешением.

Им будет оказана такая услуга.

Впрочем, к журналистам здесь всегда гостеприимны. Проверено – на себе. Двери открыты и для зарубежных коллег. Минские метростроевцы готовы поделиться своим опытом с другими странами.

«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»