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«Началось строительство перегонных тоннелей от станции «Вокзальная площадь» в сторону «Ковальской Слободы»

05 июня 2018 11:48
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Новости Беларуси. Как идет строительство третьей ветки минской подземки спросили в программе «Большой город» главного инженера Минскметропроекта.

Павел Непочелович, главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект»:
На данный момент ведется строительство первого пускового комплекса – первого участка третьей линии минского метрополитена. В него входит 4 станции, два тупика и два пересадочных узла.

Это станции «Ковальская Слобода», «Вокзальная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Два пересадочных узла – с первой на третью, с третьей на первую линию минского метрополитена. Соединяются станции «Вокзальная площадь» и «Площадь Ленина». А также соединение станций «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь».

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Павел Непочелович:
Им построен участок перегонного тоннеля от станции «Вокзальная площадь» до станции «Юбилейная». Мы прошли два перегонных тоннеля. Сейчас началось строительство перегонных тоннелей от станций «Вокзальная площадь» в сторону «Ковальской Слободы».

«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»

# Минское метро # общество # Павел Непочелович

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