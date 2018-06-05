«Началось строительство перегонных тоннелей от станции «Вокзальная площадь» в сторону «Ковальской Слободы»

Новости Беларуси. Как идет строительство третьей ветки минской подземки спросили в программе «Большой город» главного инженера Минскметропроекта.
Павел Непочелович, главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект»:
На данный момент ведется строительство первого пускового комплекса – первого участка третьей линии минского метрополитена. В него входит 4 станции, два тупика и два пересадочных узла.
Это станции «Ковальская Слобода», «Вокзальная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Два пересадочных узла – с первой на третью, с третьей на первую линию минского метрополитена. Соединяются станции «Вокзальная площадь» и «Площадь Ленина». А также соединение станций «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь».
В помощь метростроевцам пришел щит «Алеся». Какие преимущества дает данный агрегат?
Павел Непочелович:
Им построен участок перегонного тоннеля от станции «Вокзальная площадь» до станции «Юбилейная». Мы прошли два перегонных тоннеля. Сейчас началось строительство перегонных тоннелей от станций «Вокзальная площадь» в сторону «Ковальской Слободы».
«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»