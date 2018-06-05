«Надо мини-зоопарк сделать в маленьком вагоне»: что минчане хотят улучшить в метро

Новости Беларуси. Спросили минчан, какие удобства и новинки хотели бы увидеть они в столичном метро. Рассказываем и показываем в «Большом городе».

Минчане:

– Хотелось бы, чтобы на новых станциях метро было больше освещения и ярче дизайн.

– Немного добавить поручней в сами вагоны.

– Хотелось бы, чтобы было больше мест обозначено для пожилых людей, инвалидов.

– Желательно, чтобы эта линия пошла еще и в Зеленый луг.

– Те планы, которые есть на третьей ветке, меня вполне устраивают. По Wi-Fi есть продвижение, я слышал. А также установка защитных коридоров.

– Видеокамеры, должна быть улучшена охрана.

– Хочется больше экранов, чтобы слушать музыку, интересную информацию узнавать.

– Чтобы скамейки были. А то на некоторых станциях их нет.

– Количество туристов, которые посещают наш город, растет. Должно быть больше знаков. И не только в метро, но и по городу. Они должны быть не только на русском языке, но и на английском. Они должны быть понятны для любого человека из Англии, из Кореи, Беларуси, России.

– В Нюрнберге очень понравилось метро, где в принципе нет машиниста. Можно стоять и смотреть, как едет поезд напрямую.

– Надо мини-зоопарк сделать в маленьком вагоне. Мне кажется, это уже на «ура» будет воспринято.

– Возможно, зарядки для телефонов.

– Лифт для инвалидов. Стоить метро – это хорошо. Быстрее бы!

«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»