Как модернизируют старые станции метро в Минске?

Новости Беларуси. Новая третья линия минского метро будет оснащена новейшими технологиями. Коснется ли тема модернизации и старых веток столичной подземки, рассказал в программе «Большой город» главный инженер «Минскметростроя.

Павел Непочелович, главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект»:

Это мероприятия для маломобильных слоев населения.

То есть, для инвалидов. Это мероприятия, связанные по устройству подъемных платформ на действующих станциях метро.

«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»