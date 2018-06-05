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Как модернизируют старые станции метро в Минске?

05 июня 2018 12:02
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Новости Беларуси. Новая третья линия минского метро будет оснащена новейшими технологиями. Коснется ли тема модернизации и старых веток столичной подземки, рассказал в программе «Большой город» главный инженер «Минскметростроя.

Павел Непочелович, главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект»:

Это мероприятия для маломобильных слоев населения.

То есть, для инвалидов. Это мероприятия, связанные по устройству подъемных платформ на действующих станциях метро.

«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»

# Минское метро # общество # Павел Непочелович

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