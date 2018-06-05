Стеклянная стена с открывающимися дверями, траволаторы и автоматизированный состав: новшества на третьей линии минского метро

Новости Беларуси. Какие новшества внедряют метростроевцы на новой третьей ветке минской подземки, рассказал в программе «Большой город» главный инженер Минскметростроя.

Павел Непочелович, главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект»:

В первую очередь это автоматизированный состав. Его по заказу Минского метрополитена выполняет ЗАО «Штадлер Минск».

На платформе будут установлены безопасные автоматические дистанционные двери, чтобы пассажиры, в первую очередь, не попадали на рельсы.

Нами как проектной организацией запроектированы пересадочные узлы с первой на третью, с третьей на первую линии минского метрополитена. И будут устанавливаться траволаторы. Это пассажирские конвейеры, которые будут перевозить пассажиров в горизонтальном направлении.

Средства безопасности уже заложены – сейчас проходит тендер по выбору организации, которая будет поставлять двери автоматические дистанционные.

В проекте это учтено. Это будут платформенные двери высотой 1,7 метра – в рост среднего человека. И они будут открываться автоматически с открыванием дверей подвижного состава.

Ольга Юруть, СТВ:

Это будет примерно выглядеть как стеклянная стенка с дверями открывающимися?

Павел Непочелович:

Да, совершенно верно.

«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»