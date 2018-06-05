Стеклянная стена с открывающимися дверями, траволаторы и автоматизированный состав: новшества на третьей линии минского метро

Новости Беларуси. Какие новшества внедряют метростроевцы на новой третьей ветке минской подземки, рассказал в программе «Большой город» главный инженер Минскметростроя.
Павел Непочелович, главный инженер проекта ОАО «Минскметропроект»:
В первую очередь это автоматизированный состав. Его по заказу Минского метрополитена выполняет ЗАО «Штадлер Минск».
На платформе будут установлены безопасные автоматические дистанционные двери, чтобы пассажиры, в первую очередь, не попадали на рельсы.
Нами как проектной организацией запроектированы пересадочные узлы с первой на третью, с третьей на первую линии минского метрополитена. И будут устанавливаться траволаторы. Это пассажирские конвейеры, которые будут перевозить пассажиров в горизонтальном направлении.
Средства безопасности уже заложены – сейчас проходит тендер по выбору организации, которая будет поставлять двери автоматические дистанционные.
В проекте это учтено. Это будут платформенные двери высотой 1,7 метра – в рост среднего человека. И они будут открываться автоматически с открыванием дверей подвижного состава.
Ольга Юруть, СТВ:
Это будет примерно выглядеть как стеклянная стенка с дверями открывающимися?
Павел Непочелович:
Да, совершенно верно.
«Минскметропроект» о строительстве новых станций: «Большой город»