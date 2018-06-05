Как выглядит почти достроенная станция метро «Жуковского». Фотофакт

Новости Беларуси. Будущая станция метро «Жуковского»: работы здесь уже близятся к завершению, сообщили в программе «Большой город» . Осталось только всё привести в годный вид. Столичные метростроевцы дали волю экспериментам – один вход на станцию, стена в грунте. Впервые в истории минского метрополитена вдоль платформ установят барьеры – прозрачные двери высотой больше полтора метра. Они оградят пассажиров от путей. Умные конструкции одновременно будут реагировать на открытие дверей вагона поезда. Вслед за «Жуковского» появятся они на всех станциях третьей линии . Олег Слипченко, главный инженер СМУ-2 УП «Минскметрострой»: Стали применяться новые технологии, новая техника, тем самым облегчая наш труд. А городу – быстрее запустить метро для людей.

Так, в вестибюль можно будет сразу попасть с платформы. Установят также лифты. Но для начала на этой площадке на «Жуковского» выведут щиты механизированного тоннелепроходческого комплекса «Алеся». Пока крупногабаритная машина находится на «Вокзальной». Свет в конце тоннеля уже виден.

Леонид Стухальский, генеральный директор УП «Минскметрострой»:

Механизированные щиты уже пошли в сторону от Жуковского на Кижеватова. Проведено одним щитом 80 метров, другим – 30 метров. Примерно такие цифры. Планируем на январь-февраль следующего года уже туда пойдут механизированные щиты.

Кстати, здесь уже применяют новое крепление рельсов. Импортозамещающие железобетонные блоки специально начал выпускать наш отечественный завод. Благодаря этим конструкциям, будет меньше шума и вибрации.