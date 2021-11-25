Чем занимается Минский городской технопарк и как организация отметила своё 10-летие?

Новости Беларуси. 4 ноября Минскому городскому технопарку исполнилось 10 лет. Это общество с ограниченной ответственностью было создано для реализации государственной программы инновационного развития Беларуси. С 2011 года оно получило статус субъекта инновационной инфраструктуры в качестве научно-технологического парка. О том, что уже выполнено, и планах на будущее поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ с Владимиром Давидовичем, директором Минского городского технопарка. Юлия Алексеюк, ведущая:

В чем состоит главная задача технопарка?

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Мы создаем экосреду, в которой удобно обитать инновационным предприятиям. Как правило, небольшим, но которые имеют потенциал, чтобы стать большими. Мы стараемся сформировать этот синергетический эффект, который позволяет предприятиям подпитывать друг друга своими знаниями, умениями, создавать совместные проекты. Весь этот хаб сформировался и дополнен предприятиями, которые достаточно быстро растут. Юлия Алексеюк:

Сколько сейчас таких предприятий, которые достаточно быстро растут? Сколько резидентов? Владимир Давидович:

У нас сейчас примерно 45 резидентов, но их количество увеличивается. Появляются дополнительные площади, которые не пустуют, быстро заполняются.

Юлия Алексеюк:

А в планах какое еще количество добавить резидентов? Владимир Давидович:

На площадке, которая у нас есть на улице Солтыса, в планах достичь 60 предприятий-резидентов. Эти предприятия имеют специфику. В основном это производственные. То есть это не какие-то небольшие офисы – им нужны производственные площади, лабораторные, складские, офисы тоже нужны. И все это должно быть в одном месте, удобно расположено, чтобы была хорошая логистика доставки грузов и людей. Но не только площади привлекают к нам предприятия. К нам привлекает и этот микроклимат, который у нас сформировался, я надеюсь, благоприятной среды, в которой витают проекты, идеи, которые надо просто ухватить и реализовать. Естественно, мы работаем в рамках законодательства, указом Президента определены нормы деятельности резидентов технопарка – это особый налоговый режим. Льготы небольшие, но существенные. Наши резиденты платят налог на прибыль, по ставке 10 %, общий порядок – 18 %. У нас достаточно скромная стоимость арендной платы, примерно 8 рублей за квадрат с НДС сейчас. Но надо понимать, что площади очень качественные, и это производственные площади, которые полностью готовы, чтобы предприятие могло сконцентрироваться на выпуске своей продукции либо на своих разработках, то есть заниматься своим основным бизнесом и не думать о том, что надо что-то законопатить, подделать, привести в порядок. Они приезжают и сразу занимаются своим делом. В этом и есть смысл низкого старта для предприятий, которые к нам приходят.

Юлия Алексеюк:

Президент отмечал, что технопарки будут создаваться на неиспользуемых госпредприятиях. Владимир Давидович:

Фактически да. Это классическая концепция «браунфилд», в переводе «коричневое поле». Много где такие технопарки создаются. В той же Европе – Германии – крупнейший технопарк Европы Адлерсхоф. Он создан на остатках бывшей Академии наук ГДР. Что касается нашей площадки на Солтыса, это тоже «браунфилд», это бывший мясоперерабатывающий завод, фактически территория была пуста. Нам удалось в старые стены вдохнуть новый дух, оживить их. И сейчас небольшие предприятия, правда, не все из них уже небольшие, некоторые выросли, некоторые от нас уже ушли. Но это и есть наша функция, чтобы создать такой социальный лифт для предпринимателей и предприятий. Мы их «подращиваем», затем они уже занимаются сами своим бизнесом, покупают себе помещения либо другие предприятия и уже работают на весь мир, на экспорт. У нас есть станочный парк, который мы можем либо сдать в аренду, таким образом избавив их от необходимости тратиться на технологическое оборудование на стадии активного формирования. То есть они могут сконцентрировать свои ресурсы на человеческом капитале, а мы им добавим технологическое оборудование, они будут только его обслуживать. Либо воспользоваться услугами Центра коллективного пользования, когда оборудование стоит на площади технопарка и наши операторы им управляют, но делают это в интересах тех, кто к нам обратился – резидентов и не только. Такая многогранная помощь и поддержка.