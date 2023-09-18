Харитончик: «Сколько бы Россия не смогла принять, нужно думать о диверсификации»

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ: Я в пятницу был на диалоговой площадке на Минском электротехническом заводе им. Козлова. На самом деле, для большинства жителей Беларуси это предприятие что-то выпускает, но что – непонятно. И мне стали рассказывать, что средняя зарплата – 2 600, мы работаем в три смены, чаще всего в субботу и воскресенье. Да, делают они трансформаторы (это серьезная история), мы за последние полтора года приросли в количестве, мы строим дополнительные здания, чтобы собирать, мы покрасочный цех купили, новую установку из Китая. Собственно говоря, предприятие растет, растет, растет. Куда вы продаете? Россия, но самое смешное, он говорит, что мы продаем и в Европу. В Европу продаем – понятно: никто не раскрывает этих логистических цепочек, но у нас были очень большие заказы из той же самой Прибалтики, из Европы. Но на самом деле люди понимают, что техника по цене и качеству очень достойная, и поэтому мы действительно возобновляем эти цепочки. Вот возобновление этих стратегических цепочек. Президент говорил, что санкции – это очередной повод для того, чтобы найти новые рынки, новых людей, который будут работать. А восстановление этих новых рынков или старых-новых рынков. Россия понятно, а вот все остальное?

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Конечно, эта задача очень важна сегодня, потому что мы понимаем, что с одной стороны, сколько бы Россия не смогла принять, в любом случае нужно думать о диверсификации, о поставках на иные рынки. В первую очередь, здесь выходят на первое место страны, которые имеют хорошие отношения с нами и готовы сотрудничать, несмотря ни на что, с нами, с нашими предприятиями. Это, в первую очередь, страны СНГ, это страны Африки, Азии. Здесь стоит другой вопрос – логистика. Мы понимаем, что доставить товар…

Кирилл Казаков:

Где-то через Азию.

Дмитрий Харитончик:

Поэтому здесь еще сложнее становится нам конкурировать с теми же азиатскими партнерами.

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