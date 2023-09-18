От чего зависят цены на продукты? Рассказал замминистра экономики Беларуси

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы очень долго разговаривали о России, когда, например, у нас все цены обозначены в российских рублях, доллар где-то прыгает, растет, уменьшается, да, это сказывается, но в общем числе для рядового жителя России цены в российских рублях и оставались. И когда ты просто шутить: «Смотри, доллар подорожал». А в ответ: «У тебя зарплата в чем? В русских рублях? Вот ты и получаешь в русских рублях, и цены в русских рублях». У нас та же история. Да, у нас доллар подорожал, но у нас же не произошло какого-то максимального скачка цен. Это у нас произойдет либо у нас что-то изменилось в экономике?
Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:
Если говорить про прогнозы, действительно, мы взаимосвязаны с Российской Федерацией. Если говорить про структуру импорта, у нас в структуре потребительской корзины около 30 % – это критический импорт, который мы не производим. Условно, какая-то рыба российская, чай, кофе – мы этого не производим, на эти товары у нас внешнее влияние большое. Но в целом, если брать структуру…
Кирилл Казаков:
Молоко, колбаса, хлеб – мы это все делаем. Оно у нас дорожает или нет?
Андрей Картун:
Не забывайте и о внешней конъюнктуре. У нас традиционно в какие-то периоды возникает турбулентность на рынке птицы или мяса. Например, в России что-то происходит, и резко возрастает спрос на нашу продукцию. Что происходит с нашими ценами? Понятно, что начинается нехватка товара, цены начинают толкаться вниз.
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