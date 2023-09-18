От чего зависят цены на продукты? Рассказал замминистра экономики Беларуси

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы очень долго разговаривали о России, когда, например, у нас все цены обозначены в российских рублях, доллар где-то прыгает, растет, уменьшается, да, это сказывается, но в общем числе для рядового жителя России цены в российских рублях и оставались. И когда ты просто шутить: «Смотри, доллар подорожал». А в ответ: «У тебя зарплата в чем? В русских рублях? Вот ты и получаешь в русских рублях, и цены в русских рублях». У нас та же история. Да, у нас доллар подорожал, но у нас же не произошло какого-то максимального скачка цен. Это у нас произойдет либо у нас что-то изменилось в экономике?