Минск празднует 956-летие. Собрали самые яркие моменты праздника в разных локациях столицы
Новости Беларуси. Традиционно каждый район столицы подготовил подарки к празднику. Продумали не только мероприятия, но и новые локации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так сказать, разделили город на условные площадки. Например, парк Горького отдали молодежи, а рыцари захватили часть проспекта Победителей.
Подробности – в сюжете Алины Мычко.
У Минска позади более девяти с половиной веков удивительной истории развития. И каждая эпоха оставила в ней след. События минувших времен сегодня, 9 сентября, ожили на фестивале «Менск старажытны». Там развернулись масштабные исторические реконструкции. Рыцари сражались за внимание прекрасных дам. Лучники и арбалетчики демонстрировали меткость.
Алина Мычко, корреспондент:
В зоне фестиваля работает несколько походных лагерей. В каждом из них организован мини-музей той или иной эпохи. Рядом также развернулся город мастеров, где можно поучиться ювелирному, гончарному или кузнечному делу.
Это только первый день фестиваля и завершился он настоящей осадой замка. А пока в одной части Минска оживает прошлое, в другой вовсю гуляет наше будущее. Столичной молодежи сегодня предложили целую палитру активностей. В парке Горького, например, впервые прошел тематический квест, где ребята блистали своей эрудицией, покоряли спортивные олимпы и демонстрировали творческие таланты.
«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодежный». Подробнее здесь.
Креативным ребятам развить таланты помогают в кружках и клубах. Узнать о них подробнее и даже записаться можно было сегодня на фестивале «Минск образовательный». Работала целая творческая мастерская. Каждое внешкольное учреждение столицы, а всего их девять, презентовало свои программы.
«Мне здесь очень нравится». Какие развлечения предлагает детям фестиваль «Минск образовательный»? Читайте здесь.
Светлана Кисель, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Сегодня здесь ребята со всех уголков города Минска. Свои творческие возможности представили все учреждения дополнительного образования. Это и фотозоны, мастер-классы, интерактивные игры.
В День города по традиции стартовали международные соревнования спасателей. Белорусы состязались с коллегами из России и Вьетнама в индивидуальных, тандем и командных забегах. Участвовали в том числе и девушки. А для болельщиков подготовили тематические фотозоны, выступления артистов и духового оркестра МЧС.
«Город нам очень понравился». В Минске идёт международная борьба сотрудников МЧС за звание сильнейшего. Читайте здесь.
В открытии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.
Вадим Синявский о помощи Марокко: если будет международный запрос, то наши специалисты будут готовы. Подробнее здесь.
Фестиваль национальных культур, «Минск олимпийский», концерты, квесты и конкурсы – в свой день рождения Минск подготовил массу подарков для гостей. Жители празднуют во всех девяти районах столицы и делятся впечатлениями.
На пересечении проспектов Победителей и Машерова проходит фестиваль «Менск старажытны». Подробности.
Минск будет гулять до позднего вечера. В эти минуты около Дворца спорта звучит музыка. Это творческий подарок жителям и гостям столицы от работников сферы искусства. Завершится праздник ярким фейерверком, который раскрасит небо над Минском в 23:00.