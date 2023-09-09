Минск празднует 956-летие. Собрали самые яркие моменты праздника в разных локациях столицы

Новости Беларуси. Традиционно каждый район столицы подготовил подарки к празднику. Продумали не только мероприятия, но и новые локации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так сказать, разделили город на условные площадки. Например, парк Горького отдали молодежи, а рыцари захватили часть проспекта Победителей. Подробности – в сюжете Алины Мычко. У Минска позади более девяти с половиной веков удивительной истории развития. И каждая эпоха оставила в ней след. События минувших времен сегодня, 9 сентября, ожили на фестивале «Менск старажытны». Там развернулись масштабные исторические реконструкции. Рыцари сражались за внимание прекрасных дам. Лучники и арбалетчики демонстрировали меткость.

Алина Мычко, корреспондент:

В зоне фестиваля работает несколько походных лагерей. В каждом из них организован мини-музей той или иной эпохи. Рядом также развернулся город мастеров, где можно поучиться ювелирному, гончарному или кузнечному делу.

Это только первый день фестиваля и завершился он настоящей осадой замка. А пока в одной части Минска оживает прошлое, в другой вовсю гуляет наше будущее. Столичной молодежи сегодня предложили целую палитру активностей. В парке Горького, например, впервые прошел тематический квест, где ребята блистали своей эрудицией, покоряли спортивные олимпы и демонстрировали творческие таланты. «День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодежный». Подробнее здесь.

Креативным ребятам развить таланты помогают в кружках и клубах. Узнать о них подробнее и даже записаться можно было сегодня на фестивале «Минск образовательный». Работала целая творческая мастерская. Каждое внешкольное учреждение столицы, а всего их девять, презентовало свои программы. «Мне здесь очень нравится». Какие развлечения предлагает детям фестиваль «Минск образовательный»? Читайте здесь.

Светлана Кисель, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня здесь ребята со всех уголков города Минска. Свои творческие возможности представили все учреждения дополнительного образования. Это и фотозоны, мастер-классы, интерактивные игры.

В День города по традиции стартовали международные соревнования спасателей. Белорусы состязались с коллегами из России и Вьетнама в индивидуальных, тандем и командных забегах. Участвовали в том числе и девушки. А для болельщиков подготовили тематические фотозоны, выступления артистов и духового оркестра МЧС. ​«Город нам очень понравился». В Минске идёт международная борьба сотрудников МЧС за звание сильнейшего. Читайте здесь.

В открытии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский. Вадим Синявский о помощи Марокко: если будет международный запрос, то наши специалисты будут готовы. Подробнее здесь. Фестиваль национальных культур, «Минск олимпийский», концерты, квесты и конкурсы – в свой день рождения Минск подготовил массу подарков для гостей. Жители празднуют во всех девяти районах столицы и делятся впечатлениями.