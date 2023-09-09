На пересечении проспектов Победителей и Машерова проходит фестиваль «Менск старажытны»

Новости Беларуси. У Минска позади более 9,5 века удивительной истории развития. И каждая эпоха оставила в ней след. События минувших веков сегодня ожили на фестивале «Менск старажытны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У Минска позади более 9,5 века удивительной истории развития. И каждая эпоха оставила в ней след. События минувших веков сегодня ожили на фестивале «Менск старажытны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он развернулся на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Там проходят масштабные исторические реконструкции. Рыцари сражаются за внимание прекрасных дам, лучники и арбалетчики соревнуются в меткости.
Организация вообще на высшем уровне. Мы гости вашей столицы, мы из Москвы. И до мурашек.
Очень здорово, интересные площадки. Ребенку нравится. Техника, реконструкция. Очень всё интересно, здорово, спасибо.
Я проживаю в Минске больше 30 лет. И с каждым годом наш город становится ярче, краше, интереснее. Рада, что власти города организовали такой праздник.
Вечером первый день фестиваля завершится настоящей осадой замка – это будет массовое театрализованное сражение. Атмосферу праздника на фестивале поддерживают фолк и фолк-рок группы. Кроме того, работает город мастеров, где можно встретить кузнецов, гончаров и ювелиров.