На пересечении проспектов Победителей и Машерова проходит фестиваль «Менск старажытны»

Новости Беларуси. У Минска позади более 9,5 века удивительной истории развития. И каждая эпоха оставила в ней след. События минувших веков сегодня ожили на фестивале «Менск старажытны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он развернулся на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Там проходят масштабные исторические реконструкции. Рыцари сражаются за внимание прекрасных дам, лучники и арбалетчики соревнуются в меткости.

Организация вообще на высшем уровне. Мы гости вашей столицы, мы из Москвы. И до мурашек.

Очень здорово, интересные площадки. Ребенку нравится. Техника, реконструкция. Очень всё интересно, здорово, спасибо.

Я проживаю в Минске больше 30 лет. И с каждым годом наш город становится ярче, краше, интереснее. Рада, что власти города организовали такой праздник.