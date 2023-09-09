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«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодёжный»

09 сентября 2023 13:39
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Новости Беларуси. Проверка на креативность и смекалку! В столице впервые проходит увлекательный квест «Минск молодежный». В парке Горького организаторы старались показать, что нынешнее поколение – достойный преемник традиций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодёжный»-1

В квесте принимает участие самая активная молодежь нашей страны. За восемь испытаний им предстоит продемонстрировать творческую сторону, эрудированность, спортивную подготовку и блеснуть знаниями по истории. И есть ради чего. Главный приз – электросамокат.

«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодёжный»-4

Мы решили пройти квест, там тем более задания такие интересные: были исторические, связанные со спортом, с танцами народными, культура. Интересно само по себе.

«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодёжный»-7

Организация на высшем уровне, каждая точка чем-то обустроена своим, поэтому очень интересно, очень классно, очень круто.

«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодёжный»-10

Узнал, что здесь проходит, решил попробовать себя, посмотреть, что здесь. Предложили, ну, и нечего отказываться. Все очень сильно даже понравилось, интересно с друзьями провели время.

«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодёжный»-13

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Молодежь сегодня креативная, интересная, талантливая. Вот такая возможность самореализоваться в большом пространстве и, самое главное, в День города, конечно, это долгожданное событие. Вообще, день рождения города – это не просто праздник, это возможность всем собраться вместе на одной площадке, поделиться своими идеями.

«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодёжный»-16

Имя победителя станет известно совсем скоро. Но и позже в парке Горького скучать не придется. Там проводят разнообразные игры, конкурсы и танцевальные мастер-классы. Более 30 школ и вузов занимались подготовкой целого калейдоскопа интересных локаций.

# День города в Минске # общество # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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