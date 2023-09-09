«День рождения города – это не просто праздник». Ольга Чемоданова посетила квест «Минск молодёжный»

Новости Беларуси. Проверка на креативность и смекалку! В столице впервые проходит увлекательный квест «Минск молодежный». В парке Горького организаторы старались показать, что нынешнее поколение – достойный преемник традиций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В квесте принимает участие самая активная молодежь нашей страны. За восемь испытаний им предстоит продемонстрировать творческую сторону, эрудированность, спортивную подготовку и блеснуть знаниями по истории. И есть ради чего. Главный приз – электросамокат.

Мы решили пройти квест, там тем более задания такие интересные: были исторические, связанные со спортом, с танцами народными, культура. Интересно само по себе.

Организация на высшем уровне, каждая точка чем-то обустроена своим, поэтому очень интересно, очень классно, очень круто.

Узнал, что здесь проходит, решил попробовать себя, посмотреть, что здесь. Предложили, ну, и нечего отказываться. Все очень сильно даже понравилось, интересно с друзьями провели время.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Молодежь сегодня креативная, интересная, талантливая. Вот такая возможность самореализоваться в большом пространстве и, самое главное, в День города, конечно, это долгожданное событие. Вообще, день рождения города – это не просто праздник, это возможность всем собраться вместе на одной площадке, поделиться своими идеями.